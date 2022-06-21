Balkan Ninnisi Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 21 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Balkan Ninnisi 1. Bölüm TRT1 İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlamış olan Balkan Ninnisi dizisi, ilk bölümü ile bu akşam TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Bu haftadan itibaren her salı seyircisi ile buluşacak olan Balkan Ninnisi dizisi, Balkanlardan yaşanan romantik bir aşkı konu alıyor. Peki, Balkan Ninnisi dizisi 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi dizisi 1. bölümde neler olacak? İşte, Balkan Ninnisi dizisine dair tüm detaylar…

Yaz dizilerinin en yenisi olan Balkan Ninnisi dizisi, ilk bölümü ile bu akşam TRT1 izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu Balkan Ninnisi dizisi, kalpleri ısıtacak bir aşk hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken; yayınlanmış olan ilk bölüm fragmanıyla da televizyon izleyicisinin dikkatini üzerine çekmiş bulunuyor. Bu haftadan itibaren her salı seyircisi ile bulaşacak olan Balkan Ninnisi dizisi, saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Balkan Ninnisi Dizisi 1. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İlk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Balkan Ninnisi dizisinin birinci bölüm fragmanını da yayınlandı. Ele alacağı romantik aşk hikayesiyle ilgiyle küçük küçük ipuçları veren Balkan Ninnisi dizisi, Üsküp’teki çekimlerine de hız verdi. Farklı ve romantik hikayesiyle Üsküp’ten seyirci karşısına çıkacak olan Balkan Ninnisi dizisi, ilk bölümünü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacağını duyurdu.

Balkan Ninnisi Dizisi 1. Bölümde Neler Olacak?

Merak ile beklenen Balkan Ninnisi dizisi romantik hikayesinin startını vermek için geri sayıma başladı. Erdal Özyağcılar’ın Süleyman ve Özlem Türkad’ın Neriman olarak seyirci karşısına çıkacağı Balkan Ninnisi dizisinde Merih Öztürk, Jovanka; Emre Bey, Ertan; Gözde Çığacı, Gülsüm; Hakan Boyav, Daniel; Deniz Gürkan, Gülbahar; Erman Saban, Hayati; Sarp Bozkurt, Arif; Süleyman Kara, Mustafa; Kaan Turgut, Pavel olarak seyirci ile bulaşmak için harekete geçti. Balkan Ninnisi dizisinde ayrıca; Suzana Akbelge, Mustafa Jašar, Bedija Begovska, Elyesa Kaso, Can Kolukısa, Filiz Ahmet ve Slagana Vujosevic isimlerinin de yer alacağı öğrenildi. Öte yandan iki farklı kültüre sahip olan ailelerin çocuklarının aşklarını yaşamak için savaş vereceği Balkan Ninnisi dizisinin ilk bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.