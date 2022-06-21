- 21 Haz 2022 - 21:56

Survivor All-Star 141. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Bugün Kim Elendi Nisa Mı, Berkan Mı, Hikmet Mi? Survivor 21 Haziran 2022 141. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star 2022 yarışmasında bu haftaki eleme potası da şekillenmeye başlıyor. Peki, Survivor All Sar 2022 yarışması 140. son bölümde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışması 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

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Survivor All Star 141. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor All Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ve parkurları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün bir bireysel dokunulmazlık yarışıyla da ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasında bu haftaki eleme potası da şekillenmeye başlıyor. Peki, Survivor All Sar 2022 yarışması 140. son bölümde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışması 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Artık finale sayılı günler kala TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, çeyrek finalleri ile seyirci karşısına çıkıyor. Bireysel dokunulmazlıklar ile yarı finale taşıyacağı ilk dört ismini arayan Survivor All Star 2022 yarışmasının amansız yarışlarının ekrana geldiği yeni bölümleri ise, hafta boyunca saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All Sar 2022 Yarışması 140. Son Bölümde Ne Oldu?

Seyircisi ile en son 20 Haziran 2022 Pazartesi günü buluşan Survivor All Star 2022 yarışması, 140. son bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 140. son bölümünde; haftanın ikinci dokunulmazlık yarışı ekranlara geldi. Survivor All Star 2022 yarışmacılarının dokunulmazlık sembolünü almak için kıran kırana mücadele verdiği parkurda, yüzü gülen isim Ayşe oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı olarak Nisa’yı belirledi. Eleme potasına girmesini değerlendiren Nisa, konuya ilişkin; “Ayşe'nin söylediği şeyin arkasında duracağını düşünmüştüm. Geçen gün Hikmet'i söyleyeceğini söylemişti. Ama yapacak bir şey yok bu potadan çıkamayacaksam… Şimdi ya da 3 gün sonrası gitsem bir şey değişmez. Bir tane kolye sahibi oldun diye şampiyon olmuyorsun. Her şeyi sadece halkımız ve Allah bilir. 2 geri kalan kişiyi de gönüllüler takımının yanına bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ardından bir de Bil Bakalım oynayan yarışmacılardan bu kez kazanan ise, Hikmet oldu. Kahve ödülü olan Hikmet, ödülü Batuhan, Ayşe ve Adem ile paylaştı.

Survivor All Star 2022 Yarışması 141. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, 21 Haziran 2022 Salı günü 141. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 141. yeni bölüm fragmanına göreyse, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Berkan ve Nisa’dan sonra potaya girecek ismin belli olacağı Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

21 Haz 2022 - 21:56 - Survivor 2022

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