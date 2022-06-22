- 22 Haz 2022 - 21:59

Gizli Saklı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 22 Haziran Gizli Saklı Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Son dönemin popüler dizisi Gizli Saklı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gizli Saklı 3. Bölüm fragmanı ve kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gizli Saklı 3. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Adeta yaz aylarının reyting canavarı haline gelmiş olan Gizli Saklı dizisi, yükselişine devam ediyor. Ekranlara her hafta biraz daha ısınan Gizli Saklı dizisinin bu hafta 3’üncü bölümü seyirci ile buluşuyor. Peki, Gizli Saklı dizisi 2. son bölümde ne oldu? Gizli Saklı dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Dokuz Productions imzası ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Gizli Saklı dizisi, yazın en çok ilgi gören yapımlarından biri olmayı başarmış bulunuyor. Romantik polisiye türündeki hikayesiyle seyirciye özlediği bir tür sunan Gizli Saklı dizisi, görev icabı kimlik değiştiren iki genç polisin maceralarını konu alıyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal ikilisinin paylaştığı Gizli Saklı dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Gizli Saklı Dizisi 2. Son Bölümde Ne Oldu?

Levent ve Yaz’ın Tarık’ı yakalamak için verdiği mücadeleyi konu alan Gizli Saklı dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 2. son bölümü ile aldı. Gizli Saklı dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; Tarık ve ailesiyle yakınlaşmaya başlayan Levent ve Yaz, sık sık onlara oturmaya gitmeye başladı. Bir gün Levent ve Yaz, Tarıklarda yemekteyken; Adem’in Levent ve Yaz’ın eve girmesi planları biraz altüst etti. Levent ve Yaz’dan halihazırda şüphelenen Tarık, Adem’in onların evinde bulduğu silah ile daha da şüphelenmeye başladı. Eve girildiğini anlayan Levent, Tarık’a karşı bir hamle düşünürken; Tarık da Levent ve Yaz’ın polis olup olmadıklarını anlamak için bir tuzak hazırladı. Levent ve Yaz bu tuzağa düşmemek için çabalarken; Namık dayının sitede güvenlik çıkması ise, Levent ve Yaz’ın içerisine düştüğü durumu daha da karıştırdı.

Gizli Saklı Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesini anlatmaya devam eden Gizli Saklı dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini 22 Haziran 2022 Çarşamba günü 3. yeni bölümü ile alacak. Gizli Saklı dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Yaz ve Levent, Namık dayıyı siteden uzaklaştırmaya çalışacak. Bu esnada edindikleri bir bilgi ile Tarık’a yeni bir tuzak daha kuracaklar. Sürpriz gelişmeler ile seyirci karşısına çıkacak olan Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

22 Haz 2022 - 21:59 - Dizi Fragmanları

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