- 25 Haz 2022 - 09:01

Kasaba Doktoru 12. Bölüm Full İzle! 24 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 12. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kasaba Doktoru dizisinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde seyircisini büyük bir sürpriz bekliyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 11. bölümde neler oldu? İşte merak edilenler...

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Kasaba Doktoru 12. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri haline gelmiş olan Kasaba Doktoru dizisi, şimdilik sezon arasız bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Kasaba Doktoru dizisinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde seyircisini büyük bir sürpriz bekliyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 11. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Medikal türündeki konusu ile TRT1 ekranlarına kısa bir süre içerisinde alışmış olan Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İki ayrı hastanedeki doktorların rekabetinden özel yaşamına kadar pek çok detayını ekranlara taşıyan Kasaba Doktoru dizisi, Dr. Romantic isimli Güney Kore dizisinden uyarlanıyor. Merak ile takip edilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri, her cuma saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 11. Bölümde Neler Oldu?

Her hafta farklı bir vakaya parmak basan Kasaba Doktoru dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 17 Haziran 2022 Cuma günü 11. bölümü ile aldı. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 11. son bölümünde; Hakan ve ekibi, Erol’un ameliyatı ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Bu arada hastaneyi sarmış olan MERS virüsü vakası, acilde bir panik havası oluşturdu. Tedavi için girdikleri acilde virüs kapan Mine ve Ömer karantinada kalırken; Hakan ve Leyla dışarıda kalıp, Erol’un ameliyatını yapmak için hazırlıklarını sürdürdü. Ancak, Ömer’in hasta olduğunu öğrenen Leyla, onu tedavi etmek için acile girmeye kalkışınca Erol’un ameliyatı riske girdi. Yalçın ise, yeni planlarını devreye soktu.

Kasaba Doktoru Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni vakalar ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Kasaba Doktoru dizisi, 24 Haziran 2022 Cuma günü 12. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 12. yeni bölüm fragmanına göreyse; virüsün MERS olmadığını öğrenen ekip, rahat bir nefes alırken; Erol Bey’in ileri derecede akciğer kanseri olduğunu öğrendiğinde yeniden panikleyecek. Doktorlar arası savaşın devam edeceği Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

25 Haz 2022 - 09:01 - Dizi Fragmanları

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