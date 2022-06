Survivor All-Star 144. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Kime Elendi Ayşe Mi, Hikmet Mi, Nagihan MI? Survivor 24 Haziran 2022 144. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All-Star 144. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Şampiyonluk yarışı için geri sayıma geçmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, bugün haftanın eleme potasını netleştirmek için toplanıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 143. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Survivor All-Star'da Elenen İsim NAGİHAN oldu.....

Çeyrek finaller ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ve yarışları ile macerasına devam ediyor. Bireysel dokunulmazlıkları için start vermiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, haftanın her günü yeni bölümleri ile saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 143. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

İlgi ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümü, 23 Haziran 2022 tarihinde 143. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Survivor All Star 2022 yarışmasının 143. son bölümünde; haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık yarışı yapıldı. Survivor All Star 2022 yarışmacıların sembolü almak için kıran kırana mücadele verdiği dokunulmazlık yarışı Ayşe oldu. Dokunulmazlık yarışını kazanan Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı olarak ise, Nagihan’ı belirledi. İsmi verildikten sonra Ayşe hakkında konuşan Nagihan ise; “Survivor'a 45 gün sonra yedeklerden geldi. Ben dışarıda neler olduğunu bilmiyorum. Bazı şeyleri belki gözlemleyip de geldi. Ama o köprünün altından çok sular aktı. Tabi ki kendisini düşünmek zorunda. Takım oyunlarında kaptan olunca hep ilk Ayşe'yi seçtim çünkü bir kadın dayanışması olması gerektiğini düşündüm. Saygı duyuyorum. Ben mücadelemi sonuna kadar seyirciye gösterdiğimi düşünüyorum. Ama benim bir hayalim var; finale gitmek. 3 yıl büyük emek vermişim. İnşallah burada kalırım ve büyük finale giderim. Hakkımızda hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Survivor All-Star 2022 144. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Haftaya bomba gibi parkurları ile devam edecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, 24 Haziran 2022 Cuma günü 144. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 144. yeni bölüm fragmanına göreyse, haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık yarışı gerçekleştirilecek. Haftanın üçüncü eleme adayının da belli olacağı Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.