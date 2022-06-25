Gizli Saklı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Haziran 2022 Gizli Saklı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gizli Saklı 4. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yaz ve Levent’in aksiyon dolu görevlerini ekranlara getirmeye devam eden Gizli Saklı dizisinde bu hafta seyirciyi sürpriz gelişmeler bekliyor. Peki, Gizli Saklı dizisi 3. son bölümde ne oldu? Gizli Saklı dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Romantik komedi ve polisiye türündeki hikayesiyle ekranlara kısa bir süre içerisinde alışan Gizli Saklı dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Dokuz Productions imzası taşıyan Gizli Saklı dizisinin başrollerini ise Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Farklı hikayesi ve macera dolu olay örgüsü ile bu yaza damgasını vuran Gizli Saklı dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Gizli Saklı Dizisi 3. Son Bölümde Ne Oldu?

Yayınlanan her bölümü ile ses getiren Gizli Saklı dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 22 Haziran 2022 Çarşamba günü 3.son bölümü ile aldı. Gizli Saklı dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; Yaz ve Levent, Tarıklara karşı zafer kazındıklarını düşündükleri an Namık ile karşılaşınca bu durumun bir sorun teşkil edeceğini anladı. Bunun için Namık’ı siteden göndermeye karar veren Yaz ve Levent, Namık’ın yemeğine uyku ilacı katarak, onun işten atılmasını sağladı. Ancak, Tarık’ın onlardan habersiz Namık’ı Yaz ve Levent’in evine çağırması işleri daha da karmaşık bir hale soktu. Bu arada Tufan’ın abisinden gizli işler çevirmesi Talat’ın dikkatini çekerken; Tufan’ı dövenlerin kim olduğunu öğrenmeye çalışan Tarık, harekete geçti.

Gizli Saklı Dizisi 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarının eğlenceli yapımlarından biri olan Gizli Saklı dizisi, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü 4. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gizli Saklı dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamış olsa da; dizinin yeni bölümünde Yaz içine düştüğü durumdan kurtulmak için çabalayacak. Tarık’ın Namık’ın dayısı olduğunu anlamasını engellemek için Levent ile çabalayacak olan Yaz’ı ekranlara getirmeye hazırlanan Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü, bu çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.