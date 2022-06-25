Gül Masalı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 26 Haziran 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Gül Masalı 2. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Gül Masalı, yeni bölümleri ile seyircisinin buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta hikayesini daha da derinleştirecek olan Gül Masalı dizisinin yayınlanan fragmanına göre, Gonca geçmişine dair çok önemli sırları açığa çıkarmaya başlıyor. Peki, Gül Masalı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı dizisi 1. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

Pastel Film imzası ile 19 Haziran 2022 tarihinden bu yana ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Gül Masalı dizisi, Sadullah Şentürk’ün yönetmenliğinde; Aybars Bora Kahyaoğlu’nun senaristliğinde seyirci karşısına çıkmayı sürdürüyor. Farklı hikayesi ve romantik sahneleri ile dikkatleri üzerine çekmiş olan Gül Masalı dizisinin başrollerini Erdem Kaynarca ve Gülper Özdemir paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle start almış olan Gül Masalı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Gül Masalı Dizisi 1. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara iddialı bir giriş yapmış olan Gül Masalı dizisi, ATV ekranlarındaki yerini 19 Haziran 2022 tarihinde 1. bölümü ile aldı. Gül Masalı dizisinin ilk bölümünde; Gonca’nın hikayesi anlatılmaya başladı. İstanbul'da yaşayan genç bir mühendis olan Gonca’nın aldığı bir haber ile başlayan hikayede, genç kadının ölen annesinden bir miras kaldığı ortaya çıktı. Tam da işten atıldığı günde miras haberini alan Gonca, annesinin ölümüne ilişkin sırları ortaya çıkarmak ve gizemli mirası çözmek için annesinin mezarının olduğu Isparta’ya gitmeye karar verdi. Babası Tahir’in Isparta’ya gitmesine karşı çıkmasıyla konuya ilişkin şüpheleri daha da artan Gonca, kendi hikayesini yazmak için yola çıktı. Isparta’ya gittiğinde hayatının değişeceğinden habersiz olan Gonca, Isparta’nın en köklü ailesi olan Atabeyler’in oğlu Torak Atabey ile tanıştı.

Gül Masalı Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesindeki sırlara yavaş yavaş ışık tutmaya başlayacak olan Gül Masalı dizisi, 26 Haziran 2022 Pazar günü 2. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Gül Masalı dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göreyse, büyük hesaplaşmanın ilk adımını atacak olan Gonca, Fatma'nın şartlarını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmak isteyecek. Gizemli geçmişine yolculuk yapmaya başlayan Gonca’nın her an yanında olan Toprak’ın ailesi ise, Gonca’nın gizemleri çözmemesi için harekete geçecek. İlgi gören Gül Masalı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.