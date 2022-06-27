- 27 Haz 2022 - 19:19

Sevmek Zamanı 2. Bölüm Full İzle! 27 Haziran 2022 Sevmek Zamanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Sevmek Zamanı, ekranlara yaptığı iddialı girişi sürdürüyor. Bu hafta itibariyle hikayesini daha da derinleştirmeye başlayan Sevmek Zamanı dizisi, sır perdelerini de tek tek aralamaya başlıyor. Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı ve kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Sevmek Zamanı 2. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının yeni yaz dizisi olan Sevmek Zamanı, ekranlara yaptığı iddialı girişi sürdürüyor. Bu hafta itibariyle hikayesini daha da derinleştirmeye başlayan Sevmek Zamanı dizisi, sır perdelerini de tek tek aralamaya başlıyor. Peki, Sevmek Zamanı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı dizisi 1. son bölümde ne oldu? İşte, detaylar…

Süreç Film imzası ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Sevmek Zamanı dizisinin başrollerini İlhan Şen ile Deniz Işın üstleniyor. İlhan Şen’in Kaan Kerimoğlu, Deniz Işın’ın Firuze Yavuz olarak seyirci karşısına çıktığı Sevmek Zamanı dizisinde aynı zamanda Serenay Aktaş, Toprak Can Adıgüzel, Beran Soysal, Muttalip Müjdeci, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün, Onur Gözeten, Derya Pınar Ak, Ozan Yiğit, Zeynep Oymak ve Caner Solmaz gibi güçlü isimlerde yer alıyor. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın, senaristliğini ise Nalan Merter Savaş’ın üstlendiği Sevmek Zamanı dizisinin yeni bölümleri, her pazartesi saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Sevmek Zamanı Dizisi 1. Son Bölümde Ne Oldu?

Ekranlara henüz merhaba demiş olan Sevmek Zamanı dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 20 Haziran 2022 Pazartesi günü 1. bölümü ile aldı. Sevmek Zamanı dizisinin yayınlanan ilk bölümünde; Firuze’nin yaşamı gözler önüne serildi. Ailesinin geçmişinden olabildiğince kaçmaya ve uzaklaşmaya çalışan Firuze, aşık olunca yeniden geçmişe dair sırların ortaya çıkmaya başlamasına engel olamadı. Bir yandan geçmişe dair sırlarıyla yüzleşmeye başlayan Firuze, bir yandan da bu sırların verdiği ağırlıklar ile savaşmaya başladı. Tam bir çağdaş külkedisi olan Firuze, aynı zamanda okumak, çalışmak ve hayatını geçindirmek zorunda olmasıyla mücadele alanını günden güne artırmaya başladı. aşık olmasıyla birlikte hayatı değişen Firuze’nin aşık olduğu adamın da sırlar ile dolu olması, ikilinin aşkını daha da zor hal getirdi.

Sevmek Zamanı Dizisi 2. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çağdaş bir külkedisi olan Firuze ile Kaan’ın hikayesini seyirci karşısına çıkaran Sevmek Zamanı dizisi, 27 Haziran 2022 Pazartesi günü 2. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Sevmek Zamanı dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göreyse, Firuze ile Kaan arasına başlayan aşk tüm herkesi içerisine çeken büyük bir kasırgaya dönüşecek. Aşklarının verdiği zararları tahmin bile edemeyecek olan Firuze ile Kaan’ın hikayesini seyirci ekranlara taşıyacak Sevmek Zamanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

27 Haz 2022 - 19:19 - Dizi Fragmanları

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