İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

İçimizdeki Ateş 2. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının yeni yaz yapımı olan İçimizdeki Ateş dizisi, yeni bölümleri ile hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Gençlik türündeki hikayesi ve ilginç olay örgüsü ile dikkatleri üzerine çekmiş olan İçimizdeki Ateş dizisinin yeni bölüm fragmanında yaşananlar ise, seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başarıyor. Peki, İçimizdeki Ateş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçimizdeki Ateş dizisi 1. son bölümde neler yaşandı? İşte İçimizdeki Ateş dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Fabrika Yapım imzası ile ATV ekranlarındaki yerini geçtiğimiz hafta itibariyle almaya başlayan İçimizdeki Ateş dizisi, Murat Onbul’un yönetmenliğiyle; Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün senaristliğiyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış bulunuyor. Başrollerini; Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören ve Gizem Arıkan’ın paylaştığı İçimizdeki Ateş dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da başlıyor.

İçimizdeki Ateş Dizisi 1. Son Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarındaki yerini en son 23 Haziran 2022 Perşembe günü alan İçimizdeki Ateş dizisi, 1. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. İçimizdeki Ateş dizisinin yayınlanan ilk bölümünde; avukatlık stajı yapmak için en iyi yeri seçen Mert, Bahar, Ege ve Hale Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisine girmeyi başardı. Zorlu sınavlardan geçen Mert, Bahar, Ege ve Hale’yi staj boyunca daha zorlu bir yolun beklediği ise, Doğan Yener’in konuşmasıyla ortaya çıktı. Stajın sonunda sadece iki kişiyi işe alacak olan Doğan ve Tülin, dört gence hem rakip olduklarını hem de birlikte çalışmak zorunda olduklarını hatırlatarak stajı başlattı. Birbirinden farklı yetenekleri göz önüne alındığından Hale'nin özgüveni mi, Ege'nin pratik zekâsı mı, Mert'in içgüdüleri mi, yoksa Bahar'ın girişkenliği mi sınavı kazanacak merak ile beklenmeye başladı.

İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanacak olan İçimizdeki Ateş dizisi, 30 Haziran 2022 Perşembe günü 2. yeni bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. İçimizdeki Ateş dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göreyse; Mert’in stajın ilk günü belaya bulaşması herkesi etkileyecek. İkili iş birlikleri başlarken, yaşanan bir olay Doğan Yener’i resmen çileden çıkaracak. Sürpriz gelişmeler ile seyircisinin karşısına çıkacak olan İçimizdeki Ateş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.