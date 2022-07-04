- 04 Tem 2022 - 13:12

Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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ATV’nin yaza damgasını vuran başarılı yapımlarından Sevmek Zamanı, 4 Temmuz Pazartesi akşamı yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir hayli yüksek olan yeni bölüm heyecanı ise şimdiden merak uyandırdı. Son dönemin iddialı yapımlarından biri olan Sevmek Zamanı, yayınlanan ilk bölümüyle büyük bir başarı elde etmeyi başarmıştı. Başarı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosu ile Sevmek Zamanı dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Sevmek Zamanı Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı!

ATV ekranlarının sevilen yeni dönem dizlerinden Sevmek Zamanı, merakla beklenen 3’üncü yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanının da yayınlanmasının ardından dizide gerilim dozunun iyice arttığı görüldü. Kağan’ın evli olduğunda bihaber olan Firuze, kendini aşka kaptırmaya devam ediyor. Kağan için zaman ise giderek daralıyor. Feryat’ın ilişkisinde geri dönüşü zor bir yola girilmesini ardından geçmişin izleri ise peşini bırakmayacaktır. Çiğdem’in hayatı ise zorluklarla devam ederken Ömer’in ona karşı tutumu ise işleri iyice çığırından çıkaracaktır.

Sevmek Zamanı Konusu Ne?

Firuze, adeta modern bir külkedisi olarak okuyup çalışan ve akıllı bir gençtir. Zor bir çocukluk geçirmelerinin ardından kardeşleri ve onları evlat edinen Muhsin Baba ile sakin bir hayat sürerler. Derken Kağan’ın hayatına girmesiyle zorlu bir aşk macerası başlayacaktır. Kağan’ın karanlık hayatına doğru sürüklenmek üzere olan Firuze’yi daha birçok farklı zorluk beklemektedir. İmkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesiyle Sevmek Zamanı dizisi son dönemin başarılı yapımlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

Sevmek Zamanı Oyuncu Kadrosu

ATV’nin ses getiren yeni dizlerinden Sevmek Zamanı güçlü oyucu kadrosu ile dikkat çekmektedir. Başrollerinde Deniz Işın, İlhan Şen, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi birçok isim yer alıyor.

Her hafta Pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı, 3. yeni bölümü ile yine sevenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümü ile 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü 20.00’de ekrana gelecek 3. yeni bölümünde heyecan dozu ise giderek artıyor.

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04 Tem 2022 - 13:12 - Dizi Fragmanları

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