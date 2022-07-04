Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka… 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tozlu Yaka 2. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yaz dönemi gençlik dizlerinden Tozlu Yaka, ilk bölümünün yayınlanmasının ardından büyük beğeni topladı. 2. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni bölüme ilişkin 3 yeni fragmanının da yayınlamasının ardından henüz 2’inci bölümde seyir zevkinin ve heyecan dozunun bir hayli arttığı görülüyor. Oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile yaz aylarına damgasını vurması beklenen Tozluyaka dizisi, yeni bölümü ile ilgi odağında yer alıyor.

Tozlu Yaka 2. Yeni Bölüm Fragmanları Yayınlandı!

FOX ekranlarında izleyicilerle geçtiğimiz hafta buluşan Tozluyaka dizisi, 2022 yaz ayına damgasını vurabilecek yapımlar arasında gösteriliyor. Gençlik temalı dizide başarılı oyuncu kadrosuna da yer verilmesi dikkat çekiyor. Tozluyaka yeni bölümüne ilişkin yayınlanan fragmanlar ise dizide heyecan dozunun bir hayli arttığını gösterdi. NTC Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çekti.

Tozlu Yaka Konusu Ne?

Aile ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatının bir gecede altüst olmasının ardından işler içinden çıkılamaz bir hale sürüklenmektedir. Lise öğrenimi gören bir grup arkadaşın zorluklarla mücadelesini konu alan dizide özellikle zengin ve fakir ailelerin çocukları arasında oluşan sınıf farkının öne çıkarılması ise dikkat çekti. İlk bölümü ile sevilen dizinin merakla beklenen ikinci yeni bölümüne dair fragmanlar ise yayınladı. Yeni bölümünde heyecan dozunun bir hayli arttığının görülmesinin ardından meraklı bekleyiş devam ediyor.

Tozlu Yaka Oyuncu Kadrosu

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Tozlu Yaka dizisi ağırlıklı olarak genç yıldızlardan oluşuyor. Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Kaan Miraç Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Özgür Daiel Foster, Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler yer alıyor.

4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 20.00’de ekrana gelecek yeni bölümünde neler olacağı ise merakla bekleniyor. Yeni dizide gerilim dozunun iyice artması ile dizinin sevenlerinin yine ekran başına kilitlemesi bekleniyor.