Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Senden Daha Güzel 5. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni sezon başarılı yapımlarından Senden Daha Güzel, yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanmaya başlayan ilk bölümü ile kısa süre içinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran dizi, başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Romantik komedi türündeki dizinin ekrana gelecek 5’inci yeni bölümüne ait fragmanlar ise daha şimdiden heyecan yarattı.

Senden Daha Güzel Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

FOX TV ekranlarında her hafta izleyici ile buluşan Senden Daha Güzel, yeni bölüm heyecanı ile izleyicileri etkisi altına almaya devam ediyor. Cemre Baysal ve Burak Çelik’in başrollerinde yer aldığı dizinin konusu ise dikkat çekti. 5 Temmuz Salı günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında 5. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanları dikkat çekti.

Emir’in istifası sonrasında klinikte bu karar bomba etkisi yaratırken, Efsun’un Emir’i klinikte tutmak için elinden geleni yapması yer yer komik sahnelere neden oluyor. Efsun’un eski sevgilisi Ali’nin de gelişiyle işler iyice çığırından çıkacaktır. Heyecan dozu yüksek yeni bölüm merakla bekleniyor.

Senden Daha Güzel Dizisiz Nerede Çekiliyor?

Popüler yaz dizileri arasında ilk sırada yer alan Senden Daha Güzel dizisinin çekimleri Gaziantep’te başladı. İlerleyen bölümlerinde çekimlerin İstanbul’da devam etmesi bekleniyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yapımcılığını Gold Film üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise İstanbullu Gelin, Aşkın Tarifi gibi dizilerde görev yapan başarılı isim Deniz Koloş yer alıyor.

Senden Daha Güzel Oyuncu Kadrosu

FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Senden Daha Güzel dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Başrollerinde Cemre Baysal ve Burak Çelik’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu gibi isimler eşlik ediyor.