Gizli Saklı Dizisi 5. Bölüm Full İzle 6 Temmuz 2022 Gizli Saklı Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Gizli Saklı 5. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni dönem dikkat çeken yapımlarından Gizli Saklı, merakla beklenen yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dikkat çeken senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Gizli Saklı, 5. yeni bölüm fragmanında ise heyecan dozu bir hayli yükselmiş görünüyor. İzleyicileri her hafta olduğu gibi bu haftada ekran başına kilitlemesi beklenen yapımda gerilim dozu iyice arttı.

Gizli Saklı Yeni Bölüm Fragmanı

Gizli Saklı dizisinin bu haftaki yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Levent ve Yaz içine düştükleri zor durumdan kurtulmak için Aynur’a yalan söylemek zorunda kalacaktır. Aynur’u ikna etmek ise sandıklarından daha zor olacaktır. Aynur’un tek kızının evden gelinlikle çıkmasını istemesi işleri bir hayli zora sokacaktır. Öte yandan Tarık ve Adem ise Levent’in koyduğu dinleme cihazını fark edecektir. İçine düştükleri zor durumdan kurtulmak için Yaz ve Levent’in ne yapacağı ise merak konusudur.

Gizli Saklı 5. Yeni Bölümü Ne Zaman?

Gizli Saklı dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümü 6 Haziran Çarşamba günü FOX TV ekranlarında saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. Her hafta Çarşamba günü izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yapımda giderek artan heyecan dozu ise dikkat çekti. Başarılı isimlerin yer aldığı dizinin konusu ise dikkat çekiyor. İlgi çeken senaryosu ve oyuncu kadrosu ile Gizli Saklı’nın yeni bölümü 6 Temmuz Çarşamba günü ekrana gelecek.

Gizli Saklı Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

FOX TV ekranlarının ses getiren yeni yapımlarından Gizli Saklı, başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Bir mafya babasını yakalamak için gizli görevli evli rolü yapan Naz ve Pamir’in mücadelesini konu eden dizide Sinem Ünsal ve Halit Özgür başrolde yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Tardu Flordun, Bülent Emrah Parlak, Şebnem Dönmez, Ece Dizdar, Emrullah Çakay, İdris Nebi Taşkan ve Adin Küçle yer alıyor. Son döneme damgasını vuran diziler arasında yer alan Gizli Saklı, Çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.