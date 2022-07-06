Seversin Dizisi 6. Bölüm Full İzle 6 Temmuz 2022 Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

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Kanal D ekranlarının yaza damgasını vuran yapımlarından Seversin, heyecanla beklenen yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün yer aldığı dizinin yeni bölüm heyecanı ise şimdiden herkesi sarmış durumda. Genç ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Seversin dizinin 6. yeni bölümünde neler olacağı ise heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümüne dair tanıtımların yayınlanmasının ardından dizde gerilim dozunun ise bir hayli arttığı görüldü.

Seversin Dizi Yeni Bölüm Fragmanı

Seversin dizisinin merakla beklenen 6. yeni bölümüne ilişkin tanıtımlar yayınlandı. Son bölümünde işlerin iyice çıkmaz bir hale gelmesinin ardından yeni bölümde neler olacağı heyecanla bekleniyor. Asya ve Tolga’nın kendilerini beklemedikleri bir anda aşk oyunun içinde bulmalarının ardından birbirinden haz etmeyen ikilinin flört ediyor olarak görünmek için çabalamaları bir hayli zor olmuştur. Selin’in ise yaptığı son hamle sonrasında Asya ve Tolga’nın yepyeni bir yola girmeleri işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

Seversin Yeni Bölümü Ne Zaman, Bugün Var Mı?

Kanal D ekranlarının sevilen yaz dizlerinden Seversin, 6 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Her hafta Çarşamba günü ekrana gelen yeni bölümlerinde heyecan dozu giderek artıyor. Yeni yaz sezonu dizileri arasında yer alan Seversin, başarılı oyuncu kadrosu ve eğlenceli romantik komedi türündeki senaryosu ile dikkat çeken yapımın yeni bölümü bu akşam izleyici ile buluşacak.

Seversin Dizisi Oyuncuları

Seversin dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı genç oyuncular yer alıyor. Dikkat çeken dizinin başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan yer alıyor. Dizide ayrıda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Mehmet Bilge Aslan, Ceren Taşçıi Ozan Değğez, İlkin Tüfekçi, Halil İbrahim Kurum, Ergün Miray Şahin, Yiğit Dikmen, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur, Eren Demirbaş gibi isimler yer alıyor. Serdar Gözelekli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ile İlker Arslan kaleme almıştır.