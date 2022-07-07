- 07 Tem 2022 - 12:33

İçimizdeki Ateş Dizisi 3. Bölüm Full İzle 7 Temmuz 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

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İçimizdeki Ateş 7 Temmuz 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının ses getiren yaz sezonu dizilerinden İçimizdeki Ateş, heyecan dolu 3’üncü yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile yaz sezonuna damgasını vurması beklenen dizinin senaryosu ise bir hayli dikkat çekiyor. İçimizdeki Ateş 3. yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından dizide bu hafta yaşanacaklar ise gerilim dozunun iyice arttığını gösteriyor. 23 Haziran’da ekrana gelen ilk bölümünün ardından yeni bölüm heyecanı ise izleyicileri daha 3’üncü bölümden sarmış durumda.

İçimizdeki Ateş Yeni Bölüm Fragmanı

23 Haziran’da ekrana gelen ilk bölümü ile izleyicilerin beğenisini kazanan ATV’nin yeni yapımlarından İçimizdeki Ateş, 3. yeni bölümü ile bu akşam izleyicilerle buluşacak. Her hafta Perşembe akşamları ekrana gelen yeni bölümlerinde heyecan dozu ise giderek artıyor.

Son bölüm fragmanına göre, Ege’nin müthiş planıyla kavga anının videosunun Doğan Yener’e gönderen kişimin kim olduğunun ortaya çıkması herkesi şaşırtacak. Ege’nin stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener’in görmesini engellemeye çalışması ise gerilim dozunu yükseltiyor. Mert ve Bahar’ın Doğan’dan gizli onun davasına yardımcı olmak için iz sürerken başlarının belaya girmesi ise dikkat çekti.

İçimizdeki Ateş Konusu Nedir?

Hukuk fakültesinden mezun olan genç avukat adaylarının zorlu bir eleme sürecinden geçerek, ünlü bir hukuk bürosunda işe alınmak için birbirleri ile olan mücadelesi konu ediliyor. Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan’ın yanında  staja başlayan genç avukatlar, beladan uzak kalmaya çalışarak işi kapmak için türlü mücadelelere gireceklerdir.

İçimizdeki Ateş Dizisi Oyuncuları

Murat Onbul’un yönetmen koltuğunda oturduğu İçimizdeki Ateş dizisinin senaryosunu ise Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde ise Burak Sevinç, Ceren Bendirlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören ve Gizem Arıkan yer alıyor. Dizde arıca Demirhan Demircioğlu, Hazım Körmükçü, Gökçe Yanardağ, Burcu Gül Kazbek, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural, Dilara Gül Demiral gibi birçok farklı genç ve yetenekli isim de yer alıyor.

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07 Tem 2022 - 12:33 - Dizi Fragmanları

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