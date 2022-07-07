Seni Kalbime Sakladım 2. Bölüm Full İzle 7 Temmuz 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 2.Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Seni Kalbime Sakladım 2. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT 1 ekranlarının sevilen yeni yaz dönemi dizilerinden Seni Kalbime Sakladım, merakla beklenen 2’inci yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dikkat çeken oyuncu karosu ile yaza bomba gibi giren Seni Kalbime Sakladım, romantik komedi türündeki senaryosu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde ise heyecan dozu bir hayli artmış görülüyor.

Seni Kalbime Sakladım Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Seni Kalbime Sakladım dizisinin 30 Haziran Perşembe günü yayınlanan ilk bölümünün ardından yeni bölüm heyecanı başladı. 7 Temmuz Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında saat 20.00’de izleyici ile buluşacak 2. yeni bölüm fragmanı ise dikkat çekiyor.

Seni Kalbime Sakladım 2. bölümünde Zeynep ve Civanmert arasında karmaşık bir ilişki sarmalı görülüyor. Aşk oyunun giderek kontrolden çıktığı yeni bölümünde, Civanmert ve Zeynep’i birçok farklı sürpriz bekliyor.

Seni Kalbime Sakladım Konusu Ne, Yeni Bölüm Ne Zaman?

TRT 1’in yeni dizsi Seni Kalbime Sakladım, her hafta Perşembe akşamı 20.00’de izleyici ile buluşacak. İlk bölümü ile büyük ses getiren dizinin heyecan dozu yüksek 2. yeni bölümü ise 7 Temmuz’da izleyici ile buluşacak.

Büyük bir şirkette yöneticilik yapan genç, güzel ve zeki bir kadın olan Zeynep ile valelikle ün salmış mahalle delikanlısı Civanmert arasındaki aşkı konu edinen Seni Kalbime Sakladım, oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekti. Birbirinde tamamen zıt ve farklı çevrelerde yetişen iki insanın birbirine olan aşkı için mücadelesi ve yakın çevreleri ile yaşadıkları çelişkiler aktarılacak.

Seni Kalbime Sakladım Oyuncu Kadrosu

Seni Kalbime Sakladım dizisinin başrol oyunları Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz’dır. Dizide bu iki genç yeteneğe Mehtap Bayri, Osman Altaş, Gülseren Gürtunca gibi deneyimli isimler de eşlik ediyor. Dizide ayrıca Elçin Afacan, Gökçe Akyıldız, Tarık Ündüz, Berke Üsdiken, Ali Öner, Derda Yasin Yanal ve Sibel Aytan gibi isimler de yer alıyor.