- 08 Tem 2022 - 10:45

Ah Nerede Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 8 Temmuz 2022 Ah Nerede 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonda Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ah Nerede bu akşam ekranlarda olacak. Ah Nerede 2. bölüm full izleme linkine ve 2. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Ah Nerede 2. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Ah Nerede, heyecan dolu 2. bölümü ile izleyici karşısına gelmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile ilk bölümü ile beğeni toplayan Ah Nerede, yeni bölümünde de yine sevenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu dizisinin senaryosunu ise Kübra Sülün ve Meryem Demirli kaleme almıştır. Dizinin heyecan dolu yen bölümü ise bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Ah Nerede Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Star TV ekranlarında 1 Temmuz Cuma akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Ah Nerede dizisi, merakla beklenen 2. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yaz dönemi romantik komedi türündeki diziler arasında ses getiren ve konusu ile dikkat çeken yapımda, yeni bölüm heyecanı da artmış görünüyor.

Zehra ve Ferit’in giderek birbirinin hayatlarına biraz daha dahil olmaya başlamalarının ardından yakın çevreleri ise işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. 8 Temmuz Cuma akşamı 20.00’de izleyici ile buluşacak dizinin yeni yeni bölüm fragmanında olayların iyice kızıştığı görülüyor.

Ah Nerede Konusu Nedir?

Ah Nerede dizisinin konusu, Bursa’nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetçioğlu’nun üniversite okumaları için İstanbul’a gönderdikleri üç oğlunun ve onların hiç beklemedikleri bir hayat yaşamalarını konu ediniyor. Başrollerinde Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Hulusi Kentmen ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı 1975 yapımı Ah Nerede filminin modern bir uyarlaması olarak dikkat çeken bir konuya sahiptir.

Ah Nerede Oyuncu Kadrosu

Başrollerinde Nil Keser ve Oktay Çubuk’un yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ise bir hayli zengin. Dizide ayrıca Tarık Papuççuoğlu, Ayşe Körükçü, Derya Alabora, Ferit Aktuğ, Reyhan Asena Keskinci, Merve Nur Bengi, Aycan Koptur, Orhan Ekşin, Korhan Herduran gibi daha birçok farklı başarılı ve genç isim yer almaktadır. Her Cuma Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak yapımın merakla beklenen 2. bölümü ekrana gelecek.

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08 Tem 2022 - 10:45 - Dizi Fragmanları

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