İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

İçimizdeki Ateş 14 Temmuz 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

İlgiyle takip edilen ekran yapımları arasındaki yerini alan İçimizdeki Ateş dizisi, yeni bölümleriyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Merak ile takip edilen İçimizdeki Ateş dizisinin bu haftaki bölümünde genç avukatları pek çok sürpriz bekliyor. Peki, İçimizdeki Ateş dizisi 3. son bölümünde neler oldu? İçimizdeki Ateş dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı m, neler olacak? İşte, detaylar…

Fabrika Yapım imzası ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden İçimizdeki Ateş dizisi, yeni bölümleriyle heyecanlı hikayesini seyircisinin karşısına çıkarmayı sürdürüyor. Başrollerini Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören ve Gizem Arıkan gibi iddialı isimlerin paylaştığı İçimizdeki Ateş dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

İçimizdeki Ateş Dizisi 3. Son Bölümünde Neler Oldu?

Yener & Tan Hukuk Bürosu’nda kalabilmek için birbiri ile rekabet içerisinde olan dört gencin yaşadıklarını konu alan İçimizdeki Ateş dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 7 Temmuz 2022 Perşembe günü 3. bölümü ile aldı. İçimizdeki Ateş dizisinin yayınlanan son bölümünde; kavga ettiği için Doğan Yener’in kendisini ofisten göndermesi ile karşı karşıya kalmak üzere olan Ege, stajını mahvedecek kavga videosunun Doğan Yener’in eline geçmesini engellemek için adeta savaş verdi. Bu esnada videoyu kimin gönderdiğini de bulan Ege, vakit kaybetmeden harekete geçti. Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli davaya dahil olmak için fırsat kollarken; Hale, Tahsin’in peşine düştü. Doğan ve Tülin ise, kızları İpek'in ölümüne sebep olan gerçek katilin peşine düştükleri davada sağa sola savrulmadan sonuca gidebilmek için çabalamaya başladı.

İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı M, Neler Olacak?

Merak ile takip edilen İçimizdeki Ateş dizisi, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. İçimizdeki Ateş dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göreyse; Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert’in başlarını belaya sokacağı yeni bir durum ortaya çıkacak. Hale, TT Holding davası için önemli bir tanığın peşine düşecekken, Ege’den yardım alacak. Genç avukatların sürpriz gelişmeler ile karşılaşacağı İçimizdeki Ateş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.