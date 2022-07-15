Ah Nerede Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 22 Temmuz 2022 Ah Nerede 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ah Nerede 3. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Kült haline gelmiş Yeşilçam filmlerinden birinden uyarlanan hikayesi ile seyircisi ekran başına kilitlemeye devam eden Ah Nerede dizisi, yeni bölümleriyle hikayesini derinleştiriyor. Bu hafta heyecanlı sahneleri ile seyirci karşısına çıkacak olan Ah Nerede dizisinde Ferit ile Zehra’nın başına gelmeyen kalmıyor. Peki, Ah Nerede dizisi 2. son bölümde neler oldu? Ah Nerede dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

1975 yapımı Orhan Aksoy'un Ah Nerede filminden uyarlanarak Star TV seyircisi ile buluşturulmaya başlanmış olan Ah Nerede dizisi, 1 Temmuz 2022 tarihinden bu yana ekran macerasına devam ediyor. Başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı Ah Nerede dizisi, 10. Ev Yapım imzası taşıyor. Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli ikilisinin kaleme aldığı Ah Nerede dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanıyor.

Ah Nerede Dizisi 2. Son Bölümde Neler Oldu?

Star TV ekranlarının güçlü yaz yapımlarından biri olan Ah Nerede dizisi, seyirci karşısına en son 8 Temmuz 2022 Cuma günü 2. son bölümü ile çıktı. Ah Nerede dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; Ferit’in çapkınlarının ortaya çıkması başta Zehra olmak üzerine tüm kızları çileden çıkardı. Ferit’e güzel bir oyun oynamaya karar veren Zehra ve kızlar, intikam planlarının detaylarını birlikte belirleyerek, Zehra’yı Seniha’yı Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlaması için harekete geçirdi. Öte yandan kendisine kurulan tuzaktan habersiz olan Ferit, Zehra ile oynadıkları aşk oyununun devam etmesi için ailesini idare etmeye karar verdi. Zehra ve kızların tuzakları işe yaramaya başlarken; Ferit’in ise bambaşka planları vardı.

Ah Nerede Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Zehra ile Ferit’in romantik komedi tadındaki aşklarını konu alan Ah Nerede dizisi, Star TV ekranlarındaki yerini 22 Temmuz 2022 Cuma günü 3. yeni bölümü ile alacak. Ah Nerede dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse, Ferit’in kızlara hazırladığı sürpriz Zehra ve kızların tuzağını istemeden de olsa sekteye uğratacak. Kızların intikam almak için Ferit’in peşini bırakmayacağı Ah Nerede dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.