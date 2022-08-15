15 Ağu 2022 - 21:24
Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Nöbet Değişimi Tüyleri Diken Diken Etti! Sosyal Medyada Beğeni Yağdı!
Ertuğrul Gazi Türbesi Bilecik İlinin Söğüt İlçesindedir. Ertuğrul Gazi Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi'dir.
Ertuğrul Gazi Türbesi Bilecik İlinin Söğüt İlçesindedir. Ertuğrul Gazi Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi'dir. Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesi binlerce ziyaretçi ziyaret etmektedir.
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15 Ağu 2022 - 21:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.