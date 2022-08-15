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/ 15 Ağu 2022 - 21:24

Eskişehir Balmumu Müzesinde Kimler Var?İşte Siyasetçi, Sanatçı, İş Adamı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Türkiye'nin Eskişehir şehrinde yer alan bir müzedir. 19 Mayıs 2013'te açılmıştır. Türkiye'nin ilk balmumu müzesidir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan 166 heykel sergilenmektedir.