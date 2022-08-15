Eskişehir Balmumu Müzesinde Kimler Var?İşte Siyasetçi, Sanatçı, İş Adamı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…
Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Türkiye'nin Eskişehir şehrinde yer alan bir müzedir. 19 Mayıs 2013'te açılmıştır. Türkiye'nin ilk balmumu müzesidir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan 166 heykel sergilenmektedir.
Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Türkiye'nin Eskişehir şehrinde yer alan bir müzedir. 19 Mayıs 2013'te açılmıştır. Türkiye'nin ilk balmumu müzesidir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan 166 heykel sergilenmektedir.
Eskişehir Balmumu Müzesinde Görebileceğiniz isimlerden bazıları arasında Atatürk, Zübeyde Hanım, Hürrem Sultan, Uğur Şahin, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş İsmet İnönü, Nasrettin Hoca, Aziz Sancar, Necip Fazıl Kısakürek, Beyazıt Öztürk, Marilyn Monroe, Zuhal Olcay, Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan yer alıyor.
15 Ağu 2022 - 21:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.