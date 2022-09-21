Mahkum Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 21 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum Dizisi 26. Bölüm Fox TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Yayınlandığı ilk günden beri seyircileri etkisi altına alan ve milyonların sevgili haline gelen Mahkum dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. İlk bölümünden bu yana sürekli olarak gelişen olaylar ve karakterlerin amansız mücadelesi ile temponun hiç düşmediği dram ve aşk dizisinde ise yeni gelişmeler seyircileri tir tir titretiyor. Dizinin yeni bölümü ise akıldaki tüm soruları yıkarak yeni soruları yerine getirdi.

Sevilen Mahkum dizisi her yeni bölümü ile zirveye oynamaya devam ediyor. Fırat Bulut ve Barış’ın amansız mücadelesini soluk soluğa seyirciler ile buluşturan dizide ise herkesi şok edecek olaylar yaşanmaya devam ediyor. İşte izleyenler tarafından merak edilen Mahkum dizisi 26. Bölüm ile ilgili tüm detaylar…

Mahkum Dizisi 25. Son Bölümde Neler Oldu?

Verilen sezon arasından sonra 2. Sezonu ile sevenleriyle buluşan dizide olaylar sarpa sarmaya devam ediyor. Yaşanan tüm zorlu olaylar sonrasında her şeye son veren Fırat Bulut, cübbesini de çıkararak kenara çekilir ve sadece kızı ile ilgilenmeyi seçer. Ancak şehrin farklı yerlerinde Barış Yaseri maskesi ile cinayetler işlenmesi hem Fırat’ın hem de emniyet güçlerinin dikkatini çeker. Barış’ı kutsallaştırmaya çalışan bu ekip ile mücadele edebilecek tek kişi ise Fırat Bulut’tur. Fırat tüm isteklere rağmen mücadele fikrinden vazgeçmişken, öldü olarak bilinen Barış’ın hala yaşadığını öğrenmesi ile işler değişir.

Barış’ın yaşadığını öğrenen Fırat Bulut, özel bir ekip kurarak Barış’a karşı çıkmaya karar vermiştir. Ancak Barış ise tüm yaşananlara rağmen kendisinin yeniden doğduğunu düşünerek artık farklılaşmaya başlamış ve sadece kendi intikamı için değil pek çok şey için geri dönmüştür. Adalet isteyen Barış ve insanları korumak isteyen Fırat Bulut’un mücadelesi ise iyice kızışmıştır.

Merakla beklenen yeni 26. Bölüm ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.

Mahkum Dizisi 26. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların reyting liste başı dizilerinden Mahkum dizisi inanılmaz senaryosu ile herkesi ters köşe yapmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni sezon bölümü ile tüm beklentileri yıkarak herkesi şok eden Mahkum dizisinde Barış ve Fırat Bulut’un mücadelesi daha da artarak devam etmekte. Gücünü toplayarak daha da saldırganlaşan ve gözünü karartan Barış, Fırat Bulut’un üstüne büyük bir hışımla ilerlerken, Fırat Bulut sevdikleri ve insanların canı için elinden geleni yapmaktadır.

Yayınlanacak yeni bölümde de mücadelenin dozu hayli artarken Barış ve Fırat Bulut’un birbirine temas etmesi an meselesi haline gelmiştir. İzleyenleri büyük merakta bırakan son bölüm sonrasında ise 26. Bölüm fragmanları bu soru işaretlerini daha da ateşledi. Dizinin merakla beklenen 26. Bölümü ise 22 Eylül 2022 akşamı saat 20:00’da Fox TV ekranlarında seyirciler ile buluşacak.

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