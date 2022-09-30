Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Aldatmak Dizisi 2. Bölüm ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Son haftalarda televizyon ekranlarında en çok sevilen dizilerden biri de Aldatmak dizisi. Yayın hayatına yeni başlayan ATV yapımı dizi duyurulması ile birlikte merak uyandırmıştı. Deneyimli ve usta oyuncuları bünyesinde barındıran dizi bu yönde de taktirleri toplarken geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisine sunulan dizi beklenenin üstünde bir başarı sağlarken ilk bölümün ardından izleyicilerin merak ettiği ikinci bölüm oluyor.

Aldatmak dizisi konusu ile tüm izleyenlerin beğenisini topluyor. Yayınlanan ilk bölümü ile beğenileri toplayan dizi ilginç senaryosu ile de merak uyandırıyor. Bir ailede anne, baba ve çocuklar arasında yaşanan olayları konu alan dizide ise ana karakter Güzide’nin ailesi hakkında hiç bilmediği gerçekleri öğrenmesi sonrasında artık aile ve Güzide için hiçbir şey eskisi olmayacaktır. Dizinin merakla beklenen 2. Bölümü ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

Aldatmak Dizisi 1. Bölümde Neler Oldu?

Dizinin ana karakteri Güzide’nin mesleği Hakimliktir. Güzide meslek hayatında oldukça başarılı ve prensiplidir. Bu mesleki prensibi de aile hayatında da uygulayan Güzide, eşi ve çocukları ile olan ilişkilerinde de bu prensipleri korumaktadır. Kurallı ve tavizsiz şekilde aile hayatını sürdüren Güzide’nin ise eşi de avukattır. Kendi hukuk bürosu olan ve oldukça da başarılı olan Tarık ise yıllardır eşinin bu baskılarında sıkılmış ve gizli şekilde kendisine başka bir hayat kurmuştur. Başka bir kadınla daha ilişkisi olan ve bu ilişkiden de bir çocuğu olan Tarık ise bu durumu daha fazla gizleyememiş ve sonunda yakalanmıştır.

Eşinin bu ihaneti karşısında yıkılan Güzide ise ne yapacağını bilememektedir. Tarık’ın ise hem bu gerçekleri hem de Güzide’nin baskılarını itiraf etmesi nedeni ile Güzide içinde derin bir yalnızlık hisseder ve artık ailesi ile ilgili hiç bilmediği gerçekleri öğrenmenin zamanının çoktan geldiğini anlar ve harekete geçer.

Aldatmak dizisi 2. Bölüm ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.

Aldatmak dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yayınlanan ilk bölümü ile seyircilerin beğenisini kazanmayı başaran Aldatmak dizisinde Güzide’nin başına gelen yıkıcı olaylardan sonra Güzide’nin ne yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Yıllardı evlilikleri süren eşi Tarık’ın ona ihanet ettiğini öğrenen ve bu ihanet sonrasında yıkılan Güzide ne yapacağını şaşırmış durumda iken, çocukları da babalarının bu ihanet karşısında oldukça derinden etkilenmiştir. Derin psikolojik olayların ene alındığı dizide ise yeni bölüm ile birlikte ailede neler olacağı ve Güzide’nin bu sorunlar ile nasıl mücadele edeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Merakların giderileceği dizinin 2. Bölümü ise 29 Eylül 2022 akşamı saat 20:00’da ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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