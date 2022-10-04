- 04 Eki 2022 - 11:45

Ben Bu Cihana Sığmazsam Dizisi 3. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ekim 2022 Ben Bu Cihana Sığmazsam Yeni Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Ben bu cihana sığmazam yeni bölümü ile yeni bölümü ATV ekranlarında olacak. Ben bu cihana sığmazam 4. bölüm full izleme linkine ve 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte son bölüm fragmanı ve detaylar...

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Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının yeni fenomeni olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi, geçtiğimiz haftalarda seyirci karşısına çıkmaya başladı. İlk bölümünden bu yana reytinglerin zirvesinde oturan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin bu haftaki yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi 2. bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın ortaklığıyla kurulan Güzel Adamlar Medya imzalı olarak ATV ekranlarındaki yerini 20 Eylül 2022 tarihinden bu yana alan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi, aksiyon dolu sahneleri ile reyting zirvesindeki yerini vakit kaybetmeden aldı. Cezayir Türk isimli bir adamın ailesi için hayatından vazgeçmesini ve sonrasındaki gelişmeleri konu alan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil paylaşmaya başladı. Farklı konusu ile dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi, her salı saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacağı duyurdu.

Ben Bu Cihana Sığmazsam Dizisi 2. Bölümde Neler Oldu?

Ekranların merak ile takip edilen yapımları arasındaki yerini hızla alan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 27 Eylül 2022 Salı günü 2. bölümü ile aldı. Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin son bölümünde; Cezayir, kızını kurtarmaya başarsa da ailesi tarafından pek istenildiği gibi karşılanmadı. Kendisini yokluğuyla cezalandıran Cezayir’e son derece kızgın olan eşi Leyla net bir şekilde tavır koyarken; Cezayir’in kızının da henüz, babasını affetmeye pek niyeti yoktu. 17 yıl aradan sonra İstanbul’a olaylı bir şekilde giriş yapan Cezayir’in İstanbul’a dönmesinden rahatsız olan bir diğer yapı ise, Cezayir’in tarzını barışçıl bulmayan ‘Teşkilat’ oldu. Cezayir’in Özbekistan’daki eşi Firuze’nin de İstanbul’a gelmesiyle birlikte işler iyice karışırken, Leyla’nın apar topar evden çıktığını duyan Cezayir, eşinin peşine düştü.

Ben Bu Cihana Sığmazsam Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümü merak ile beklenmeye başlamış olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi, 4 Eylül 2022 Salı günü 3. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin yayınlanan 3. bölüm fragmanına göre, Leyla ile birlikteyken silahlı saldırıya uğrayan Cezayir, eşini koruyabilmek adına son mermisine kadar savaşsa da başarılı olamayacak. Leyla, ağır yaralı bir şekilde ameliyata alınırken; Leyla’yı vuranların peşine düşen Cezayir, Ayı Boğan Yakup’u yakalamak için harekete geçecek. Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

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04 Eki 2022 - 11:45 - Dizi Fragmanları

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