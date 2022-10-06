Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 12. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 6 Ekim 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 12. Bölüm Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting sıralamasını birbirine katan dizilerden biri de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi. Yayında olan popüler dizilere göre çok daha farklı bir konu ve senaryo ile izleyenlerin karşısına çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, yayınlanan her bölümü ile üstündeki ilgiyi artırmaya devam ediyor. Dizideki karakterlerin ilginç sırları ve dizide gelişen olaylar seyircilerin dikkatini çekerken, dizide yaşanan samimi anlar da izleyicileri Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine bağlamaya devam ediyor.

İlk tanıtımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi her hafta düzenli olarak yayın hayatına devam ederken dizide yaşanan olaylar dizinin sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Her hafta izleyenlere başka şeyler sunan dizinin ise merakla beklenen yeni 12. Bölümü ile ilgili tüm detaylar ise şu şekilde.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. Bölümde Neler Oldu?

Televizyon ekranların en çok sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde olay sarmalları iyice karışmaya devam ediyor. Sadi’nin geçmişinin getirdiği problemler artarak devam ederken Sadi, Songül’ü bu problemlerden uzak tutmaya çalışmaktadır. Songül ise tamamen farklı olayların içine düşmek zorundadır. Görevde arkadaşı ile birlikte çevirme yapan Songül, arkadaşına bir aracın çarpması ile birlikte aracın peşine düşer. Yaptığı takip sonrasında nasıl bir işin içine düştüğünden ise haberi yoktur.

Nejat ise Osman’ın cesedini bulduktan sonra peşindeki kızı koruyan şahıslardan şüphelenmeye başlar ve kızı ne kadar çabuk kurtarırsa tehlikenin o kadar çabuk sona ereceğini düşünmektedir. Ancak Songül2ü hiç ummadığı bir yerde görmesi ile ortalık tamamen karışır.

Ozan ve Sanem ise Esra’yı akşam yemeğinde etkileri altına aldıklarını düşünürken Esra habersiz şekilde Ozan’ın ailesi ile tanışmaya gider. Öğrendikleri bilgileri Emniyete ulaştırmak isteyen Sadi ve Songül ise kendilerini hiç tahmin etmedikleri başka bir ortamda bulurlar.

Merakla beklenilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 12. Bölümü ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi ve Songül’ün yaşantısı tamamen karışmaya son hız devam ediyor. Olaylar silsilesinin ve aksiyonun hiç bitmediği dizide ise Sadi ve Songül arasında yaşanan duygusal aşk dolu anlar da izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Sadi’nin kahramanlıkları devam ederken dizinin yeni bölümü merak konusu oluyor.

Merakla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 12. Yeni bölümü ise 6 Ekim akşamı saat 20:00’da Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşacak. Dizinin yeni bölüm fragmanları ise yayınlanmışken dizinin 12. Bölümünde olacaklar izleyiciler tarafından büyük merak konusu.

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