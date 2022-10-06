Aldatmak Dizisi 3. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 6 Ekim 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Aldatmak Dizisi 3. Bölüm ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Son dönemde televizyon erkanlarında en çok sevilen diziler arasında Aldatmak dizisi de bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Aldatmak dizisi yayınlanan ilk bölümü ile bütün dikkatleri üstüne çekmişti. İşlenen konu ve usta oyuncu kadrosu ile öne çıkan dizisi çabucak seyircilerin beğenisini kazanmayı başardı. Sezona geç başlamasına rağmen reytinglerde önemli bir yer edinen Aldatmak dizisi ile yeni bölümleri ile heyecanı ikiye katlamaya devam ediyor.

Aldatmak dizisi birçok dizi arasında sivrilerek en çok beğenilen diziler arasına girerken dizide bulunan Güzide’nin başına gelenler ve Güzide’nin uğraşları büyük ilgi konusu oluyor. Ailesi hakkında bilmediği gerçekleri öğrenen Güzide’nin hikayesinin işlendiği Aldatmak dizisi ile ilgili merak edilen 3. Bölüm ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

Aldatmak Dizisi 2. Bölümde Neler Oldu?

Ailesi için her şeyi yapan ve düzen içinde herkesi takip eden kuralcı Güzide ve ailesinin sakin hayatı Güzide’nin eşinin kendisini aldattığını öğrenmesi ile karışmaya başlar. 5 yıldır başka bir kadın ile ilişkisi ve bu ilişkisinden bir de çocuğu öğrenilen Tarık’ın tüm sakladıkları ortaya çıkmıştır. Güzide ve çocukları ise bu olay üzerine şok geçirip yıkılırken Güzide uğradığı ihanet ile resmen yerle bir olmuştur.

Güzide’ye ise tek darbe eşi tarafından gelmez. Kızı Oylum’un okulu için Amsterdam’a gittiğini sanan Güzide, kızının Ankara’da bir kazaya karıştığını öğrenir. Bunun üzerine olay yerine giden Güzide Tim’in kızını bırakıp kaçtığını fark eder. Bunun üzerine cinayetin kızının üzerine kalmaması için elinden geleni yapar. Ancak Tim varlıklı bir aileden gelmektedir ve yurt dışına kaçmaya çalışır.

Oğlu Ozan’da rahat durmayarak emanet olan parayı dolandırılarak kaybetmiş ve zor duruma düşmüştür. Ama zor durumdan çıkmak için yaptığı şeyler ise Ozan’ı daha da zor durumlara sokmuştur.

Aldatmak dizisinin 3. Yeni bölümü ile ilgili merak edilen detaylar ise şu şekilde.

Aldatmak Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlarda yer aldığı ilk günden beri izleyicilerine kesintisiz bir olay örgüsü sunan Aldatmak dizisi yeni bölümleri ile bu seyir keyfine devam ediyor. Yayınlandığı her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen diziyi izleyenler bir sonraki bölümünü büyük bir merakla bekliyor. Her hafta reytingleri alt üst eden Aldatmak dizisinin ise son bölümü araştırma konusu oluyor. Güzide’nin ailesi ile ilgili sarsıcı gerçekler ile yüzleştiği sürükleyici dizide merakla beklenen 3. Bölüm ise 6 Ekim 2022 Perşembe akşamı saat 20:00’da Atv ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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