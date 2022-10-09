Yargı Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 9 Ekim 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 38. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni sezonuna iddialı bir şekilde başladı. Şimdilerde kuyu cinayetlerini araştıran Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, özellikle Ceylin’in başına gelenler dikkat çekti! Peki, Yargı dizisi 37. (son) bölümde ne oldu? Yargı dizisi 38. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile geçtiğimiz sezondan bu yana seyirci karşısına çıkan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki ikinci sezonunun startını geçtiğimiz haftalarda verdi. Ali Bilgin’in yönetmenliğinde; Sema Ergenekon’un senaristliğinde seyirci ile buluşan Yargı dizisi, bu sezon Pars’ın kardeşi Neva’nın da cesedinin çıkarıldığı kuyu cinayetlerine ışık tutmaya başladı. Öte yandan başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Yargı dizisi, yeni bölümlerini her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlıyor.

Yargı Dizisi 37. (Son) Bölümde Ne Oldu?

Gizemli konusu ile yayınlandığı ilk günden bugüne ilgi gören Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerin en son 2 Ekim 2022 Pazar günü 37. bölümü ile aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 37. son bölümünde; katilin peşinde olan Ilgaz, Eren ve Pars ile birlikte otele gitti. Oteli görünce bunun bir tuzak olduğunu anlayan Ilgaz, operasyona dair olmasına Pars’ın izin verdiği Ceylin’i aramaya başladı. Ceylin’in bindiği asansörün boş inmesi sonucu kendisini kaybeden Ilgaz, Pars’ı hedefine aldı. Başına bir şey gelmeden kurtarılan Ceylin, Ilgaz’ın abarttığını düşünürken; Ilgaz, Ceylin’i kaybetmemek için çok daha sıkı önlemler alması gerektiğini fark etti. Kardeşi Neva’nın ölümü ile birlikte sarsılan Pars ise, katili bulmak için Ceylin ile ortak çalışmaya devam ederken, ikilinin yollarının bir kez daha Yekta Tilmen’e çıkması araştırmanın seyrini değiştirdi.

Yargı Dizisi 38. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri heyecan ile beklenen Yargı dizisi, 9 Ekim 2022 Pazar günü ekranlara gelecek olan 38. yeni bölüm fragmanını yayınladı. Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanına göre, Pars’ın iyice kontrolden çıktığı anlar Derya’yı harekete geçirecek. Pars’ın aklını başına getirmek için Ceylin ve Ilgaz’a başvuracak olan Derya, onlara işbirliği teklif edecek. Ceylin ise, kimliği bilinmeyen biri tarafından otoparktan kaçırılacak. Heyecanlı sahneleriyle seyirci karşısına çıkmak için hazır olan Yargı dizisi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.