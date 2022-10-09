Kardeşlerim Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 8 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

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Gençlik türündeki dizilerin en çok izlenenlerinden biri olan Kardeşlerim dizisi, yeni sezon bölümleri ile seyirci karşısına ATV ekranlarından çıkmaya başladı. Bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümü ile ilgili fragmanları yayınlamış olan Kardeşlerim dizisi, Emel’in başına gelecekler ile herkesi adeta şoke etti! Peki, Kardeşlerim dizisi 61. (son) bölümde neler oldu? Kardeşlerim dizisi 62. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

NG Medya imzası ile 2021 yılından bu yana ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Kardeşlerim dizisi, yeni sezonuna başlamış bulunuyor. Yönetmenliğini Serkan Birinci’nin; senaristliğini Gül Abus Semerci’nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin üçüncü sezonunda başrolleri ise bir kez daha; Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete paylaşıyor. Yeni sezonda Asiye, Ömer ve Emel kardeşlerin yaşam zorluklarını anlatmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Kardeşlerim Dizisi 61. (Son) Bölümde Neler Oldu?

ATV ekranlarındaki yerini yeni sezonu ile almaya başlamış olan Kardeşlerim dizisi, seyirci karşısına en son 1 Ekim 2022 Cumartesi günü 61. son bölümü ile çıktı. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 61. son bölümünde; oğlunun planlarını öğrenen Sevgi, soluğu Eren kardeşlerin yanında aldı. Sevgi teyzelerini görünce bir hayli mutlu olan Eren kardeşler, yeniden eski günlerine geri döndü. Nebahat’in Suzan’a karşı yaptığı hamle Suzan ile Akif’in de yolunu Eren kardeşlerin evine düşürdü. Tüm bunlar yaşanırken, Doruk, Asiye, Oğulcan ve Ömer gizli bir iş birliğinin temellerini attı. Öte yandan Ömer’in kafasındaki sorular yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

Kardeşlerim Dizisi 62. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü ATV ekranlarından yayınlanacak olan 62. bölüm fragmanını yayınlamış bulunuyor. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 62. yeni bölüm fragmanına göreyse, Ahmet Yılmaz’ın kendi babası olmadığına inanan Ömer, Sarp’ın yaptığı hamle ile adeta yıkılıyor. Sarp’ın öfkeyle yaptığı hamle sadece Ömer’i yıkmazken, aynı zamanda Eren kardeşlerin en küçüğü olan Emel’i de tehlikeye atıyor. Merak ile beklenilen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.