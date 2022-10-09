Teşkilat Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 9 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 50. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle yeni sezon bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezonda birbirinden iddialı isimleri kadrosuna ekleyen Teşkilat dizisi, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla ise, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasına şimdiden girdi! Peki, Teşkilat dizisi 49. (son) bölümde neler oldu? Teşkilat dizisi 50. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, 2021 yılından bu yana TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Tims&B Productions imzası ile seyirci karşısına çıkan Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışan özel bir ekibin yaşamına ve kahramanlıklarına ışık tutuyor. Bu sezon başrollerini; Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp gibi iddialı isimlerin paylaştığı Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Teşkilat Dizisi 49. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Yeni sezonuna geçtiğimiz hafta itibariyle start vermiş olan Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 2 Ekim 2022 tarihinde 49. bölümü ile aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 49. son bölümünde; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın içerisindeki özel ekip, Şirket adlı kuruluşu yok etmek için büyük bir operasyon düzenledi. Bu operasyonun başarıyla ulaşmasıyla birlikte Şirket tarihe karışırken; ekibin yeni düşmanı çok da uzaktan çıkmadı. Devlet içerisindeki karanlık yapılanmanın yıllardır planladığı terör devleti emellerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla ekip, bu kez yönünü bu tarafa doğru döndü. Ekibin yeni parçası olan Ömer, bu göreve atılırken; ekibin dağılmasından dolayı kendini suçlamaya devam eden Zehra, kızıyla birlikte bambaşka bir yöne gitmeye karar verdi. Ancak, Ömer ile Zehra’nın yollarının kesişmesi, her şeyi değiştirdi.

Teşkilat Dizisi 50. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Zehra ve Ömer’in arasındaki merak ettiren Teşkilat dizisi, 9 Ekim 2022 Pazar günü 50. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 50. yeni bölüm fragmanına göre; Ömer, Zehra ile nihayet yüzleşme fırsatı yakalayacak. İkilinin arasında 10 yıl önceki mevzular açılırken; Ömer ile Zehra’nın bir arada olduğunu öğrenen düşmanlar, eve operasyon düzenlemek için harekete geçecek. Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.