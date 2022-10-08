Gönül Dizisi 71. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 8 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 71. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en çok sevilen aile hikayelerinden birini sunan Gönül Dağı dizisi, yeni sezona da oldukça iddialı başladı. Ekranlara üçüncü sezonu ile merhaba demiş olan Gönül Dağı dizisi, şimdilerde Veysel’in başına gelenler ile seyircisini bir hayli meraklandırmaya başladı. Öte yandan Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, seyirciye Veysel ile ilgili önemli ipuçları verdi! Peki, Gönül Dizisi 70. (Son) Bölümde Neler Oldu? Gönül Dizisi 71. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak? İşte, detaylar…

Yazar Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikayelerinden esinlenerek seyirci karşısına 2020 yılından bu yana çıkarılmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuna başlamış bulunuyor. Köprü Film imzası ile TRT1 ekranlarındaki üçüncü sezonuna başlamış olan Gönül Dağı dizisi, Gedelli Kasabası’nda yaşayan Taner ve amcaoğullarının yaşamına ışık tutuyor. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dizisi 70. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Merakla takip edilmeye devam eden Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 1 Ekim 2022 Cumartesi günü 70. bölümü ile aldı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 70. son bölümünde; Zeki Durmaz’ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Veysel’in suçsuzluğu ispat etmek için harekete geçen abisi Kenan ve amcaoğulları Taner ve Ramazan, geceye tanık olan Rıfat ismine ulaştı. Rıfat tanık olmak için savcılığın yolunu tutarken; hastanede olan ve kalp krizi geçirmesiyle ailesini korkutan Ciritçi Abdullah, hayata tutunmayı başardı. Kasım hakkındaki gerçekleri öğrenen Zahide, Kasım’ın çocuklarının dedesi olduğunu anlayınca ona karşı mesafe koymaya başladı. Sefer ise, Zahide ile Kasım’ın arasını tutmak için kendi ilişkisini tehlikeye attı.

Gönül Dizisi 71. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden ve her bölümü yoğun bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü 71. bölümünü yayınlayacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 71. bölüm fragmanına göreyse, Rıfat’ın raporu tanık olmasına engel olacak. Taner, Kenan ve Ramazan raporu iptal ettirmek için harekete geçecekken; karşılarında Hacer’i bulacak. Kasım nedeniyle Zahide ile Sefer’in arasının daha da açılacağı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.