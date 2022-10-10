Yasak Elma 150. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 10 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 150. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

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FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, yeni sezona da iddialı bir giriş yaptı. Şimdilerde Ender ve Yıldız’ın karşı karşıya kaldığı Doğan sorununu konu alan Yasak Elma dizisi, merakla beklenilen yeni bölüm fragmanını da yayınladı. Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan o detay ise, herkesi şaşırttı! Peki, Yasak Elma dizisi 149. (son) bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisi 150. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

FOX TV ekranları aracılığıyla 2018 yılından bu yana seyirci ile buluşan Yasak Elma dizisi, bu sene 6. sezonunun startını verdi. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı ve Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği Yasak Elma dizisi, entrikalar ile dolu konusunu seyirci karşısına çıkarmaya geçtiğimiz haftalarda yeniden başladı. Her pazartesi saat 20.00’da yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin başrollerini bu sezon ise; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Şebnem Dönmez paylaştı.

Yasak Elma Dizisi 149. (Son) Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son 3 Ekim 2022 Pazartesi günü alan Yasak Elma dizisi, seyirci karşısına en son 149. son bölümünü çıkardı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 149. son bölümünde; Doğan’ın sağ kolu Murat’ın ölümü, Murat’ın ölümünden öne onunla kavga eden Ender, Yıldız ve Handan’ı harekete geçirdi. Suçun üzerine kalmaması için uğraşan Ender, Yıldız ve Handan kamera görüntülerine ulaşmak isterken; Doğan ise, şirketi batırarak, üç kadından da kurtulmanın bir yolunu buldu. Kumru, Altan ile yakınlaşmaya devam ederken; Hilal, Yıldız’ı itibarsızlaştırmak için hamlelerini arka arkaya yapmaya başladı. Öte yandan Hilal, karşısına Ender, Yıldız ve Handan’ı aldığını fark etmezken; Doğan’ın Yıldız’a hala aşık olduğunu anladı.

Yasak Elma Dizisi 150. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

FOX TV ekranlarındaki yerini bu hafta 10 Ekim 2022 Pazartesi günü alacak olan Yasak Elma dizisi, 150. yeni bölümünü seyirci ile buluşturacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 150. yeni bölüm fragmanına göre, Ender ve Yıldız, hapse düşen Caner ve Emir’i kurtarmak için entrikalarından para kazanmaya başlayacak. Zeynep’in dönüşü ise, sadece Yıldız’a değil, herkese sürpriz olacak. Merak ile beklenilen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.