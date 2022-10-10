Alparslan: Büyük Selçuklu 31. Bölüm Full İzle! 10 Ekim 2022 Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
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Alparslan: Büyük Selçuklu 31. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detay ise, Alparslan’ın verdiği o karar oldu! Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 30. (son) bölümde neler oldu? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 31. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
Akli Film imzası ile 2021 yılından bu yana TRT1 ekranlarındaki yerini alan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu sezona da iddialı başladı. Pazartesi günlerinin reyting birincisi olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin bu sezonki yönetmenliğini Sedat İnci; senaristliğini ise, Emre Konuk üstlendi. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde çekilen ve o tarihlerden daha da öncesini anlatan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu sezon da her pazartesi saat 20.00’da seyirci karşısına çıkacağını duyurdu.
Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi 30. (Son) Bölümde Neler Oldu?
TRT1 ekranlarındaki yerini en son 3 Ekim 2022 Pazartesi günü alan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, seyirci karşısına 30. bölümü ile çıktı. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan 30. son bölümünde; tacirlerin ölümü için başlayan araştırma devam etti. Bu kapsamda kendini aklamak isteyen Alparslan, Tacir Wang’a giderken; Tacir Wang, Alparslan’ı şaşırtan bir şekilde onu suçladı. Alexander, Alparslan’ı iyice köşeye sıkıştırmak için tacirlerin ölümünü onun üzerine yıkmak için yeni yeni planlar yaparken; Alparslan ise, düştüğü bu durumdan kurtulmak için yeni çıkış yolları aramaya başladı. Seferiye Hatun’un Alparslan ile evlenmeye bir türlü razı gelmemesi yönündeki tavrı devam ederken; düğün günü gitgide yaklaşmaya başladı.
Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi 31. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
TRT1 ekranlarındaki yerini 10 Ekim 2022 Pazartesi günü de alacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yeni haftada 31. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan 31. yeni bölüm fragmanına göreyse; Öke’nin gelişiyle güçlenen Yınal, kendisine verilen Azerbaycan Valiliği görevinin tahttan uzak tutmak amacıyla verildiğini fark etmesi üzerine harekete geçecek. Alparslan, Anadolu hayaline ve emeline adım adım ulaşmaya çalışırken; Karahanlılar, kendi hükümlerinin devamı için yeni bir plan içerisine girecek. İlgiyle takip edilen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.
10 Eki 2022 - 16:24 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.