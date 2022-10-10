Alparslan: Büyük Selçuklu 31. Bölüm Full İzle! 10 Ekim 2022 Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Alparslan: Büyük Selçuklu 31. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detay ise, Alparslan’ın verdiği o karar oldu! Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 30. (son) bölümde neler oldu? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 31. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Akli Film imzası ile 2021 yılından bu yana TRT1 ekranlarındaki yerini alan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu sezona da iddialı başladı. Pazartesi günlerinin reyting birincisi olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin bu sezonki yönetmenliğini Sedat İnci; senaristliğini ise, Emre Konuk üstlendi. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde çekilen ve o tarihlerden daha da öncesini anlatan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu sezon da her pazartesi saat 20.00’da seyirci karşısına çıkacağını duyurdu.

Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi 30. (Son) Bölümde Neler Oldu?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 3 Ekim 2022 Pazartesi günü alan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, seyirci karşısına 30. bölümü ile çıktı. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan 30. son bölümünde; tacirlerin ölümü için başlayan araştırma devam etti. Bu kapsamda kendini aklamak isteyen Alparslan, Tacir Wang’a giderken; Tacir Wang, Alparslan’ı şaşırtan bir şekilde onu suçladı. Alexander, Alparslan’ı iyice köşeye sıkıştırmak için tacirlerin ölümünü onun üzerine yıkmak için yeni yeni planlar yaparken; Alparslan ise, düştüğü bu durumdan kurtulmak için yeni çıkış yolları aramaya başladı. Seferiye Hatun’un Alparslan ile evlenmeye bir türlü razı gelmemesi yönündeki tavrı devam ederken; düğün günü gitgide yaklaşmaya başladı.

Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi 31. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini 10 Ekim 2022 Pazartesi günü de alacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yeni haftada 31. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan 31. yeni bölüm fragmanına göreyse; Öke’nin gelişiyle güçlenen Yınal, kendisine verilen Azerbaycan Valiliği görevinin tahttan uzak tutmak amacıyla verildiğini fark etmesi üzerine harekete geçecek. Alparslan, Anadolu hayaline ve emeline adım adım ulaşmaya çalışırken; Karahanlılar, kendi hükümlerinin devamı için yeni bir plan içerisine girecek. İlgiyle takip edilen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.