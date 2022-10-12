Bir Peri Masalı Dizisi 3. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 12 Ekim 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Bir Peri Masalı 3. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni yapımı olan Bir Peri Masalı dizisi, sezona iddialı bir giriş yaptı. Farklı hikayesi ile şimdiden kendisine has bir seyirci kitlesi edinmeyi başaran Bir Peri Masalı dizisi, yayınlanan yeni fragmanıyla ise, seyircisini adeta şoke etti. Peki, Bir Peri Masalı dizisi 2. (son) bölümde ne oldu? Bir Peri Masalı dizisi 3. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Medyapım imzası ile eylül ayının sonundan bu yana seyirci karşısına çıkmaya başlayan Bir Peri Masalı dizisi, Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yönetmenliğinde; Deniz Akçay'ın senaristliğinde FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümleri, her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Bir Peri Masalı Dizisi 2. (Son) Bölümde Ne Oldu?

Merak ile takip edilen yapımlar arasındaki yerini hızla alan Bir Peri Masalı dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 5 Ekim 2022 Çarşamba günü 2. bölümü ile aldı. Bir Peri Masalı dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; duygularının varlığını henüz kendisine itiraf edememiş olan Zeynep, Onur ve Bige’nin nişan haberini alınca adeta yıkıldı. Kendisini başarısız hissetmesi de duygularına eklenince Zeynep’i yeniden harekete geçirmek pek de kolay olmadı. Onur’un telefonu ile kendisine gelen Zeynep, Köksal ailesine girmek için bu kez iş dünyasını denemeye karar verdi. Köksal’ın rakibi ile iş yapacakmış gibi bir his veren Zeynep, Köksal’dan 1 milyon TL’lik yatırım sözünü aldı. Onur ve Zeynep arasındaki yakınlık kendiliğinden artmaya devam ederken; Harika, Zeynep ile Zafer’in arasını yapmak için harekete geçti. Öte yandan Alp, Zeynep’i Köksal’ın evinde nihayet yakaladı.

Bir Peri Masalı Dizisi 3. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Ekranların yeni gözde yapımlarından biri olan Bir Peri Masalı dizisi, 3. yeni bölümünü 12 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlayacak. Bir Peri Masalı dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Zeynep, Alp’ten kurtulmak için bir yol aramaya başlayacakken, bir de babası tarafından bulununca ortalık karışacak. Hamit’in geçirdiği kalp krizi, Onur’u derinden sarsacakken; Hamit’in yokluğunda Onur ve Harika arasındaki savaş daha da derinleşecek. Merak ile beklenilen Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.