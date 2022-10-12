Gecenin Ucunda Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 12 Ekim 2022 Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Gecenin Ucunda 2. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezona geçtiğimiz hafta itibariyle dahil olmuş olan Gecenin Ucunda dizisi, ekranlara başlar başlamaz kendisine ait bir seyirci kitlesi oluşturmaya başladı. Şimdiden yeni bölümleri ile seyircisini meraklandıran Gecenin Ucunda dizisi, yeni bölüm fragmanını geçtiğimiz gün seyircisi ile paylaştı. Peki, Gecenin Ucunda dizisi 1. (son) bölümde ne oldu? Gecenin Ucunda dizisi 2. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

TMC Film ve Âlim Yapım imzalı olarak seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gecenin Ucunda dizisi, ekim ayının başı itibariyle Star TV ekranlarındaki yerini almaya başlamış bulunuyor. Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür ikilisinin kaleme aldığı Gecenin Ucunda dizisi, bir hikayeden uyarlanan senaryosuyla şimdiden ses getirmeye başlıyor. Başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümleri, her çarşamba saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanıyor.

Gecenin Ucunda Dizisi 1. (Son) Bölümde Ne Oldu?

Star TV ekranlarının yeni hikayesi olan Gecenin Ucunda dizisi, seyirci ile ilk bölümünü 5 Ekim 2022 Çarşamba günü buluşturdu. Gecenin Ucunda dizisinin 1. son bölümünde; iş hayatında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hayatında yeni bir adım atmaya karar veren Macide, babasından el aldığına inandığı şifacılık işini gerçekleştirmek için Ankara’daki yaşamını İstanbul’a taşımaya karar verdi. İstanbul’da eğitim almak isteyen Macide, yolda ilaç devi olan Işık Ailesi’nden Ahmet Işık ile tanıştı. Şifalı olduğuna inanan Macide’nin Ahmet ile tanışmasının ardından ailenin büyük oğlu Kazım Işık ile karşılaşması, ikilinin görünmeyen bir şekilde birbirlerine bağlı bir yolda ilerleyeceğinin sağlayacağının sinyallerini verdi.

Gecenin Ucunda Dizisi 2. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gecenin Ucunda dizisi, 2. yeni bölümünü 12 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlayacak. Gecenin Ucunda dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göreyse; Kazım ile Macide arasındaki yakınlaşma hız kazanacak. Kazım’ın eşi, Macide ile tanışınca, ikili arasındaki dengeler değişecekken; Ahmet, Macide’ye ilk görüşte aşık olduğunu Kazım’a itiraf edecek. Yeni bölümü için geri sayıma geçmiş olan Gecenin Ucunda dizisi, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alacak.