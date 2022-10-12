- 12 Eki 2022 - 14:50

O Kız Dizisi 4. Bölüm kesintisiz Full İzle! 12 Ekim 2022 O Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi O Kız, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran O Kız, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği O Kız dizisi 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız dizisi 3. bölümde neler yaşandı? İşte O Kız ile ilgili tüm detaylar…

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O Kız Dizisi 4. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının yeni yapımı olan O Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ederken; farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile çok ses getirdi. Bu hafta Zeynep’in vereceği kararı ekranlara getirecek olan O Kız dizisi, merak ile beklenilen yeni bölüm fragmanını yayınladı. Peki, O Kız dizisi 3. son bölümde neler oldu? O Kız dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Yeni sezon için hazırlanmış hikayelerden biri olan O Kız dizisi, Content House imzası ile 21 Eylül 2022 tarihinden bu yana seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisi, Zeynep isimli bir genç kızın tacize uğradıktan sonra değişen yaşamını konu alıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer gibi iddialı isimlerin bulunduğu O Kız dizisi, yeni bölümlerini her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkarıyor.

O Kız Dizisi 3. Son Bölümde Neler Oldu?

Ekranların yeni gözde yapımlarından biri olan O Kız dizisi, son bölümünü 5 Ekim 2022 Çarşamba günü 3. bölümü ile seyirci karşısına çıkardı. O Kız dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; kilitli kaldığı odadan Zeynep’i kurtaran Ozan, onu hastaneye götürdüğünde olanlara şahit oldu. Eniştesinin attığı tokadı gören Ozan, eniştesini Zeynep’in babası sanırken; bu durumu Sitare’ye iletmeyi ihmal etmedi. Zeynep’i köşeye sıkıştırmak isteyen Sitare, ona bir teklifle giderken; Zeynep, teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtti. Ancak, eniştesinin kendisi hakkındaki planlardan habersiz olan Zeynep, evdeki paranın da kaybolmasıyla birlikte bir karar verme eşiğine geldi.

O Kız Dizisi 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümü için geri sayıma geçmiş olan O Kız dizisi, 12 Ekim 2022 Çarşamba akşamı 4. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. O Kız dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göre; Zeynep, ailesini komple etkileyecek kararı nihayet verecek. Sitare’nin planlarından habersiz olan Zeynep, çaresizliğinden kurtulmak için Ozan ile aşk oyunu oynamayı kabul edecek. O Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

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12 Eki 2022 - 14:50 - Dizi Fragmanları

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