O Kız Dizisi 4. Bölüm kesintisiz Full İzle! 12 Ekim 2022 O Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kanal D’nin sevilen dizisi O Kız, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran O Kız, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği O Kız dizisi 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız dizisi 3. bölümde neler yaşandı? İşte O Kız ile ilgili tüm detaylar…
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Kanal D ekranlarının yeni yapımı olan O Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ederken; farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile çok ses getirdi. Bu hafta Zeynep’in vereceği kararı ekranlara getirecek olan O Kız dizisi, merak ile beklenilen yeni bölüm fragmanını yayınladı. Peki, O Kız dizisi 3. son bölümde neler oldu? O Kız dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…
Yeni sezon için hazırlanmış hikayelerden biri olan O Kız dizisi, Content House imzası ile 21 Eylül 2022 tarihinden bu yana seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisi, Zeynep isimli bir genç kızın tacize uğradıktan sonra değişen yaşamını konu alıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer gibi iddialı isimlerin bulunduğu O Kız dizisi, yeni bölümlerini her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkarıyor.
O Kız Dizisi 3. Son Bölümde Neler Oldu?
Ekranların yeni gözde yapımlarından biri olan O Kız dizisi, son bölümünü 5 Ekim 2022 Çarşamba günü 3. bölümü ile seyirci karşısına çıkardı. O Kız dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; kilitli kaldığı odadan Zeynep’i kurtaran Ozan, onu hastaneye götürdüğünde olanlara şahit oldu. Eniştesinin attığı tokadı gören Ozan, eniştesini Zeynep’in babası sanırken; bu durumu Sitare’ye iletmeyi ihmal etmedi. Zeynep’i köşeye sıkıştırmak isteyen Sitare, ona bir teklifle giderken; Zeynep, teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtti. Ancak, eniştesinin kendisi hakkındaki planlardan habersiz olan Zeynep, evdeki paranın da kaybolmasıyla birlikte bir karar verme eşiğine geldi.
O Kız Dizisi 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?
Yeni bölümü için geri sayıma geçmiş olan O Kız dizisi, 12 Ekim 2022 Çarşamba akşamı 4. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. O Kız dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göre; Zeynep, ailesini komple etkileyecek kararı nihayet verecek. Sitare’nin planlarından habersiz olan Zeynep, çaresizliğinden kurtulmak için Ozan ile aşk oyunu oynamayı kabul edecek. O Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
12 Eki 2022 - 14:50 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.