Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 13. Bölüm Full Kesintisiz Tek Parça İzle! 13 Ekim 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Gelsin Hayat Bildigi Gibi 13. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının yeni dizisi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya yeni sezonda da devam etti. Bu hafta aksiyonlarla dolu bir bölüm ile seyirci karşısına çıkacak olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, televizyon seyircisini şimdiden heyecanlandırmaya başladı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 12. (son) bölümde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 13. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

BKM imzası ile Show TV ekranlarına temmuz ayından itibaren gelmeye başlayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, yeni sezona da uzanmayı başarıyor. Ekranların sevilen yapımları arasına kısa süre içerisinde giren Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Altan Dönmez'in yönetmenliğinde; Gani Müjde'nin senaristliğinde seyirci karşısına çıkmaya yeni bölümleri ile devam ediyor. Başrollerini Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan’ın paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümleri, her perşembe saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 12. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Seyirci ile en son 6 Ekim 2022 Perşembe günü buluşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, 12. bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayınlanan 12. son bölümünde; Sadi ve Songül, Serdar’a ulaşmak için harekete geçerken, hiç beklemedikleri durumlar ile karşı karşıya kaldı. Semih’in Sadi ve Songül’e teklifi ikiliyi bir hayli şaşırtırken; Derya’nın ortaya çıkan defteri, geçmişte kalan sırların gün yüzüne çıkıp çıkmayacağını merak ettirdi. Esra, Ozan’ın kim olduğunu öğrenirken; Zülfikar, Melek sayesinde kardeşiyle geciktirdiği yüzleşmesini yaşadı. Öte yandan Gizem, köşkteki yeni yaşantısına alışmaya başlamışken; Gizem’in arkadaşları, bu zengin hayatından şüphelenir hale geldi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 13. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, 13 Ekim 2022 Perşembe günü 13. yeni bölümü ile seyircisini buluşturacak. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayınlanan 13. yeni bölüm fragmanına göreyse; Sadi, İstanbul Savcılığı ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Kırdarlara bir adım daha yaklaşacak. Bu iş birliğinden habersiz olan Songül, bazı konulardan şüphelenmeye başlayacakken; Derya ise, geçmişi saklamakta zorlanır hale gelecek. Yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu akşam sata 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.