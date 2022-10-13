- 13 Eki 2022 - 11:11

Aldatmak Dizisi 4. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 13 Ekim 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Aldatmak yeni bölümü ile yeni bölümü ATV ekranlarında olacak. Aldatmak 4. bölüm full izleme linkine ve 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Aldatmak 4. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının yeni sezon hikayelerinden olan Aldatmak dizisi, şimdilerde seyircisini hikayesinin derinliklerine sürüklemeye başladı. Kısa süre içerisinde reytinglerin zirvesine oturan Aldatmak dizisi, yeni bölüm fragmanında Tarık’ın başına gelenlerle ise, herkesi şaşırttı! Peki, Aldatmak dizisi 3. (son) bölümde neler yaşandı? Aldatmak dizisi 4. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Tims&B Productions imzası ile ilk bölümünü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlayan Aldatmak dizisi, Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğinde; Yıldız Tunç'un senaristliğinde seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Aile hakimi olan Güzide’nin yalanlarla dolu yaşamını konu alan Aldatmak dizisinin başrollerini; Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi iddialı isimler paylaşıyor. Vahide Perçin’i ekranlara iki yıl sonra geri döndüren Aldatmak dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Aldatmak Dizisi 3. (Son) Bölümde Neler Yaşandı?

Hikayesini yeni yeni anlatmaya başlamış olan Aldatmak dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 6 Ekim 2022 Perşembe günü aldı. Aldatmak dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi üzerine Güzide'nin evine gelen polisler, Oylum’u kelepçeleyerek, hapishaneye götürdü. Oylum’un tutuklandığı esnada kendisini Yeşim’e affettirmeye çalışan Tarık, ortalarda yokken; Tarık’ın kızının davasıyla ilgilenmemesi başta Güzide olmak üzere herkesi çileden çıkardı. Oylum, zor günler geçirirken; Oltan’ın parasını geri almak için harekete geçen Ozan, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşınca Oltan’ın adeta kucağına düştü.

Aldatmak Dizisi 4. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile hikayesini derinleştirmeye devam eden Aldatmak dizisi, ATV ekranlarındaki yerini 13 Ekim 2022 Perşembe günü 4. yeni bölümü ile alacak. Aldatmak dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göreyse; Yeşim’in Güzide’nin üzerine saldırması, karakol ile sonlanacak. Yeşim’e inanan Tarık, Güzide ile karşı karşıya gelince, karşısında sadece Güzide’yi değil; oğlu Ozan ile kızı Oylum’u da bulacak. Bu durum Tarık’ı yıkacakken; Güzide, yeni bir karar vermenin eşiğine gelecek. Merak ile beklenilen Aldatmak dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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13 Eki 2022 - 11:11 - Dizi Fragmanları

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