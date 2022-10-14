Yalı Çapkını Dizisi 4. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 14 Ekim 2022 Yalı Çapkını Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yalı Çapkını 14. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni fenomeni olan Yalı Çapkını dizisi, ikini haftadan itibaren tüm reyting ölçümlerinde birinci sıraya oturmayı başardı. Son bölümünde oldukça heyecanlı bir yerde biten Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, dizinin seyircisini şimdiden harekete geçirdi! Peki, Yalı Çapkını dizisi 3. (son) bölümde neler oldu? Yalı Çapkını Dizisi 4. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

OGM Pictures imzası ile eylül ayının son haftasından bu yana seyirci karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi, Burcu Alptekin'in yönetmenliğinde; Mehmet Barış Günger'in senaristliğinde seyircisi ile buluşmayı sürdürüyor. Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir eserinden ekranlara uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimler paylaşıyor. Seyran ile Ferit arasında başlayan görücü usulü evliliğe odaklanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümleri, her cuma saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanıyor.

Yalı Çapkını Dizisi 3. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Star TV ekranlarındaki yerini en son 7 Ekim 2022 Cuma günü alan Yalı Çapkını dizisi, 3.bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; düğün sonrası Ferit’in girdiği şeker koması Seyran’ı epeyce korkuttu. Seyran’ın müdahalesiyle yaşama tutunan Ferit, fark etmeden Seyran’a doğru çekilmeye başladı. Evdekilere çaktırmadan göstermelik bir evliliği yürütmeye çalışan Seyran ve Ferit, birlikte yaşamaya pek alışamasa da evdekiler ikilinin evliliğine kısa sürede alışmaya başladı. Seyran, evdekilerden gördüğü sıcaklık karşısında mutlu olurken, Halis Ağa, Ferit için yeni planını; Kazım ise, Suna’nın dedikodularını gidermek için niyetini ailesiyle paylaştı.

Yalı Çapkını Dizisi 4. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile seyircisini buluşturmayı sürdüren Yalı Çapkını dizisi, 14 Ekim 2022 Cuma günü 4.yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan 4.yeni bölümüne göre; Seyran’ın babası Kazım ve ailesi İstanbul’a taşınacak. Ailesini İstanbul’da ziyaret etmek isteyen Seyran, İfakat ile bu talebi nedeniyle karşı karşıya kalacak. İfakat ile Orhan’ın arasındaki ilişkiyi görmesiyle şaşkına dönecek olan Seyran, Halis Ağa ile torunu Ferit arasındaki tartışma sonrası epeyce dağılacak. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanacak.