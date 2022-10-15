Gönül Dağı Dizisi 72. Bölüm Full İzle! 15 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle!

Gönül Dağı 72. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının çok izlenen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkacağının sinyallerini yayınladığı yeni bölüm fragmanları ile veren Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini almak için geri sayıma başlıyor. Peki, Gönül Dizisi 71. (Son) Bölümde Neler Oldu? Gönül Dizisi 72. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak? İşte, detaylar…

Mucitlik yolunda yaşadıkları bozkır coğrafyasını değiştirmek için çeşitli icatlar gerçekleştiren Taner ile amcaoğullarının maceralarını konu alan Gönül Dağı dizisi, bu sene üçüncü sezonu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Masum aşk hikayeleri, sıcacık aile bağları ve birbirine düşkün kasaba halkı ile çok sevilen Gönül Dağı dizisinin başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar gibi iddialı isimler paylaşıyor. Yeni bölümleri merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 71. (Son) Bölümde Neler Oldu?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 8 Ekim 2022 Cumartesi günü almış olan Gönül Dağı dizisi, seyircisinin karşısına 71. bölümünü çıkardı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 71. son bölümünde; Veysel’i hapisten kurtarmak için Rıfat’ın şahitliğine gerek duyulsa da Rıfat hakkında alınan raporun şahitlik yapmasına engel teşkil etmesi nedeniyle amcaoğulları yeniden başa sardı. Hacer raporun iptal edilmesine karşı çıkarken; Kenan ise, Rıfat hakkındaki akıl sağlığı raporunu iptal ettirebilmek adına harekete geçti. Ciritçi Abdullah’ı kurtaran adamın Divane ile ilgili Ciritçi Abdullah’a verdiği sırrı merakla takip edilirken; Kasım hakkında gerçeği öğrenen Zahide, Kasım’ı savunduğunu düşünen Sefer’e karşı cephe almaya başladı.

Gönül Dağı Dizisi 72. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Gönül Dağı dizisi, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü 72. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 72. yeni bölüm fragmanına göreyse; Veysel’in zor durumda kalmaması için Zeki’nin ailesine hiçbir karşılık vermeyen amcaoğulları, Ramazan’ın başına gelen olaydan sonra harekete geçecek. Ciritçi Abdullah’ın Divane’nin evladını bulacağı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.