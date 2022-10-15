Teşkilat Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 16 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 51. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Derin devleti ele alan konusuyla üç sezondur TRT1 ekranlarına damga vuran Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla da ses getirmeyi başardı. Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Teşkilat dizisi, aksiyon dolu sahneleri ile seyircisini şimdiden ekran başına kilitledi. Peki, Teşkilat dizisi 50. (son) bölümde neler oldu? Teşkilat dizisi 51. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Tims&B Productions imzası ile 2021 yılından bu yana TRT1 ekranlarındaki yerini alan Teşkilat dizisi, bu sene üçüncü sezonuna başladı. Yeni sezonunda birbirinden iddialı isimleri kadrosuna dahil eden Teşkilat dizisinin başrollerini bu sezon; Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp paylaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel ekibin ikinci kuşağını ekranlara getirmeye başlamış olan Teşkilat dizisi, bu sezon her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başladı.

Teşkilat Dizisi 50. (Son) Bölümde Neler Oldu?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 50. bölümü ile alan Teşkilat dizisi, seyirci karşısına 9 Ekim 2022 Pazar günü çıktı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 50. son bölümünde; Ömer, ülkeyi terör devleti yapmak isteyenlere karşı harekete geçerek, ölüm görevine talip oldu. Terör devleti amacı güdenlere ilk darbeyi vurmayı başaran Ömer, on yıl önce tanıştığı Zehra ile yüzleşmek için de harekete geçti. David Hartley, kültür ataşesi kisvesi altında yabancı istihbarat istasyon şefi olarak Türkiye’ye gönderilmesiyle artan terör saldırının peşine düşen özel ekip, terör eylemlerini gerçekleştiren karanlık yapının arkasındaki sır perdesini aralamak için elde ettiği ipuçlarını takip etmeye başladı.

Teşkilat Dizisi 51. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Aksiyon dolu sahneleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Teşkilat dizisi, 16 Ekim 2022 Pazar günü 51. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 51. yeni bölüm fragmanına göreyse; İstanbul’da yaşanan patlamaların peşine düşen ekip, kendisini bir kez daha tehlikeleri beraberinde getirecek olan bir operasyonun içerisinde bulacak. Zehra’nın ekibe geri döneceği Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.