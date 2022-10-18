Üç Kız Kardeş 22. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 18 Ekim 2022 Üç Kız Kardeş Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 21. bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar…
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Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümü için geri sayıma geçmiş bulunuyor. Bu hafta her şeyin ortaya çıkacağı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın Mine ve Somer’e neler yapacağı ise, dizinin yeni bölüm fragmanıyla yavaş yavaş netleşiyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 21. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisi 22.bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…
Süreç Film imzası ile geçtiğimiz şubat ayından bu yana seyirci karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonuna bomba gibi başlamış bulunuyor. İclal Aydın’ın çok okunan eserinden aynı isim ile Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, Somer ile Türkan’ın arasındaki ilişkiye odaklanarak, Kalender ailesinin kızlarının yaşamına ışık tutuyor. Merak ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri, her salı saat 20.00’da seyirci ile buluşuyor.
Üç Kız Kardeş Dizisi 21. Bölümde Neler Oldu?
Yeni sezonunda en son 11 Ekim 2022 Salı günü seyirci karşısına çıkmış olan Üç Kız Kardeş dizisi, 21. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 21. son bölümünde; Türkan, annesi Nesrin’in Somer’den neden birden nefret ettiğini anlamaya çalışırken, Nesrin, Somer ile olan yüzleşmesini gerçekleştirdi. Mine ile Türkan’ın aynı evde yaşamasını istemediğini kesin bir dille Somer’e ileten Nesrin, acilen bu durumun değişmesini talep etti. Türkan’ı her ne kadar göndermek istemese de kızının hamile oluşuyla bir hayli şaşıran Nesrin, Türkan’ın Somer ile gitmesine izin vermek zorunda kaldı. Rüçhan ve Somer, Mine’den Türkan’ın hamile olduğunu saklamaya çalışırken; Somer, Mine’yi ayrı bir evde yaşamaya ikna etti. Ancak, Türkan’ın sürekli olarak bulanan midesinden şüphelenen Mine, Türkan ve ailesinin bulunduğu kahvaltıyı basarak, Somer ile yüzleşti. Somer ile Mine’nin yüzleşmesine şahit olan isim ise Türkan oldu.
Üç Kız Kardeş Dizisi 22.Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?
Yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Üç Kız Kardeş dizisi, 18 Ekim 2022 Salı günü, 22. bölümü ile seyircisinin karşısında olacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 22. yeni bölüm fragmanına göreyse, Mine, Türkan'ın hamile olduğunu öğrenince tebrik etmeye çalışsa da Türkan, Mine olan yüzleşmesinde her zamankinden daha sert olacak. Somer’e hesap soracak olan Türkan, içerisine düştüğü durumu anlamlandırmaya çalışacak. Gerçeklerin bir bir ortaya çıkmaya başladığı Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
18 Eki 2022 - 19:02 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.