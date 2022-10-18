Yalı Çapkını 5. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 21 Ekim 2022 Yalı Çapkını Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube Canlı İzle!

Yalı Çapkını 5. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların adeta yeni gözdesi olan Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümünün fragmanını yayınladı. Merak ile beklenilen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken Halis Ağa’nın Ferit ile Seyran’a söylediği sözler oldu! Peki, Yalı Çapkını dizisi 4. son bölümde neler oldu? Yalı Çapkını dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

OGM Pictures imzasıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz ay itibariyle anlatmaya başladığı hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan hikayesiyle çok beğenilen Yalı Çapkını dizisi, son üç haftadır reytinglerin zirvesinden ayrılmıyor. Yeni bölümlerini televizyon seyircisinin sabırsızlıkla beklediği Yalı Çapkını dizisi, her cuma saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yalı Çapkını Dizisi 4. Son Bölümde Neler Oldu?

Star TV ekranlarındaki yerini en son 14 Ekim 2022 Cuma günü alan Yalı Çapkını dizisi, seyirci karşısına 4. bölümü ile çıktı. Yalı Çapkını dizisinin 4. son bölümünde; Ferit ile Seyran arasındaki atışmalar devam ederken, Ferit’in ilk işine alışmaya başlaması da evdekilerin durumdan memnun olmasını sağladı. Seyran’ın aniden İstanbul’a çıkıp gelen ailesi, Korhanlar ile Seyran’ın arasında sorun teşkil etmeye başlamışken; Seyran’ın babasının ağzından kaçırdığı Ferit’in hastalığı, ailenin yeni krizi haline geldi. Suna, Ferit’ten Seyran ile baklavacıda tanıştıklarını öğrenince, hemen harekete geçip, Yusuf’u gazladı. Seyran ile görüşmek için konağa gelen Yusuf, Ferit tarafından görülünce, Korhan ailesinde neler yaşanacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Yalı Çapkını Dizisi 5. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Reytinglerin zirvesinden inmeyen Yalı Çapkını dizisi, 21 Ekim 2022 Cuma günü 5. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan 5. bölüm fragmanına göreyse, Seyran ile Ferit bu kez Yusuf meselesinden karşı karşıya gelecek. Eşinin çocuk sahibi olamamasından yakınan Fuat’ın Suna ile yakınlaşmaya başlaması dikkat çekecekken; Korhan ailesinin reisi Halis, bu kez sadece Ferit’i değil, Seyran’ı da hedefe koyacak. Merakla beklenen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü, bu cuma saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alacak.