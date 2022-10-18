- 18 Eki 2022 - 19:03

Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Canlı Full İzle! 18 Ekim 2022 Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Ben bu cihana sığmazam yeni bölümü ile yeni bölümü ATV ekranlarında olacak. Ben bu cihana Sığmazam 5. bölüm full izleme linkine ve 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Ben bu cihana sığmazam 5. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en çok izlenen yapımları arasındaki yerini kısa süre içerisinde almış olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, yeni bölümleri ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, şimdiden sosyal medyanın gündemine oturmuş bulunuyor! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. son bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Bu sezon Güzel Adamlar Medya (GAM) imzası ile ATV ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, geçtiğimiz ay itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış bulunuyor. Derin devlet temalı konusuyla reytinglerin ilk haftadan itibaren zirvesinden düşmeyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi 4. Son Bölümde Neler Oldu?

ATV ekranlarındaki yerini en son 11 Ekim 2022 Salı günü alan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, seyircisi ile 4. bölümünü buluşturdu. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanan 4. son bölümünde; gözünü açan Leyla, eve çıkartıldı. Leyla’nın iyiye gitmesi tüm aileyi sevindirirken; komadayken duyduklarını hatırlayan Leyla, herkesin önünde Cezayir’e hesap sorup, onun ikinci bir ailesi olduğunu öğrendiğini paylaştı. Bunu duyan Suna, yıkılırken; babasından hesap sormak için Kurban Baba’nın çiftliğini bastı. Öte yandan Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirirken; Asım Kaptan ve ekibi, bu toplantıdan pek de memnun ayrılmadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi 5. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile seyirci karşısındaki yerini almayı bu hafta da sürdüren Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 18 Ekim 2022 Salı günü 5. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanan 5. bölüm fragmanına göre Leyla, Gülendam'a Firuze’nin annesinden aldığını bilmediği ultrason resminin hesabını soracakken; Cezayir, evine geri dönmek için çabalamayı sürdürecek. Bir yandan 17 yıl önce kullandıkları ofise geri dönecek olan Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce emanet edilen altınların peşine düşerken; bir yandan da içlerindeki haini aramaya başlayacak. Merak ile beklenilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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18 Eki 2022 - 19:03 - Dizi Fragmanları

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