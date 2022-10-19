- 19 Eki 2022 - 12:04

Gecenin Ucunda Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonda Star TV ekranlarının sevilen dizisi Gecenin Ucunda bu akşam ekranlarda olacak. Gecenin Ucunda 3. bölüm full izleme linkine ve 3. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Gecenin Ucunda 3. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni dizisi olan Gecenin Ucunda, hikayesinde her hafta biraz daha derine inerek, sır perdesini aralamaya başlamış bulunuyor. Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı, şimdiden sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturmayı başarıyor! Peki, Gecenin Ucunda dizisi 2. (son) bölümde neler yaşandı? Gecenin Ucunda dizisi 3. (yeni) bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, detaylar…

Peride Celal’in ölümsüz eserinden Star TV ekranlarına uyarlanmaya devam eden Gecenin Ucunda dizisi, ekim ayının başından bu yana seyircisiyle buluşmayı sürdürüyor. TMC Film ve Âlim Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkan Gecenin Ucunda dizisinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; dizinin beğenilen uyarlama senaryosunu kaleme Başar Başaran ve Emre Özdür ikilisi alıyor. Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu bulunan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümleri, her çarşamba saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Gecenin Ucunda Dizisi 2. (Son) Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarındaki yerini en son 12 Ekim 2022 Çarşamba günü alan Gecenin Ucunda dizisi, seyircisi ile 2. bölümünü buluşturdu. Gecenin Ucunda dizisinin yayınlanan 2. son bölümüne göre; Macide, Kazım tarafından kovuldu. Kardeşi Ahmet’in Macide ile ilişki kurmasına son derece karşı çıkan Kazım, kendisine bile itiraf edemediği duygularıyla da yüzleşmeye başladı. Annesinin kumar sebebiyle gözaltına alındığını öğrenen Macide, ne yapacağını bilemezken; Macide ile olmak isteyen Ahmet, hemen harekete geçti. Kendisine engel olmak isteyen Kazım’a da bir tuzak hazırlayan Ahmet, hiç kimsenin beklemediği bir hamle yaptı.

Gecenin Ucunda Dizisi 3. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Yeni bölümleri ile seyirci karşısında olmaya devam eden Gecenin Ucunda dizisi, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü 3. bölümü ile izleyicisini buluşturacak. Gecenin Ucunda dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Macide, şifalı elleriyle Nini’yi büyük beladan kurtardıktan sonra Kazım’ın tüm engellemelerine rağmen Işık ailesine dahil olmayı başaracak. Macide’yi göz hapsinde tutan Kazım, bir yanlış anlama sonucu Ahmet ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

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19 Eki 2022 - 12:04 - Dizi Fragmanları

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