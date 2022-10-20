- 20 Eki 2022 - 11:34

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 14. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun sevilen yapımlarından Gelsin Hayat Bildigi Gibi dizisi bu akşam ekranlarda olacak. Gelsin Hayat Bildigi Gibi 18 bölüm full izleme linkine ve 18. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Gelsin Hayat Bildigi Gibi 18. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının yeni sezon yapımlarından birisi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu haftaki bölümünün fragmanını da yayınlamış olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Sadi’yi pek çok sürpriz bekliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 13. (son) bölümde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 14. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Başrollerini Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan’ın paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, BKM imzası ile seyircisi karşısına çıkmaya bu hafta da devam ediyor. Temmuz ayından bu yana Show TV ekranlarındaki yerini alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin senaryosunu Gani Müjde kaleme alıyor. Hem aksiyon hem komedi hem de dram içermesiyle televizyon seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmış olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümleri, her perşembe saat 20.00’da seyirci ile buluşuyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 13. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Show TV ekranlarındaki yerini en son 13 Ekim 2022 tarihinde alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, seyircisinin 13. bölümü ile buluşturdu. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayınlanan 13. son bölümünde; Sadi ile Songül arasında tatlı atışma bir anda ciddiye bindi. Sadi ile Songül arasındaki sorunu aşmak için çabalarken; bir yandan da gelen isimsiz ihbar ile yollarının kesişmesiyle birlikte hayatta kalmak için mücadele etmeye başladı. Karabayır Hastanesi’nin yeni başhekimi Kıvanç ile Derya’nın yakınlaşması, dikkat çekerken; Mert ile Gizem’i sarmaş dolaş yakalayan Türkan, öfkeden adeta deliye döndü. Araz, annesi ile ilgili gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken; Oğuz ile Aylin’in arasındaki soğukluk bitmeye başladı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 14. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, 20 Ekim 2022 Perşembe günü 14. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayınlanan 14. yeni bölüm fragmanına göreyse; Songül’ün Sadi’ye düzenlediği doğum günü sürprizi herkesin ilişkisindeki dengeleri bir kez daha değiştirecek. Songül’ün öğrendiği bir gerçek ise, Sadi’ye daha büyük bir sürpriz olacak. Merak ile takip edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

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20 Eki 2022 - 11:34 - Dizi Fragmanları

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