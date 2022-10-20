Aldatmak Dizisi 5. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Aldatmak 5. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Aldatmak dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümleri ile her perşembe seyircisi karşısına çıkan Aldatmak dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, özellikle bir detay televizyon izleyicisinin şimdiden dikkatini çekmiş bulunuyor! Peki, Aldatmak dizisi 4. (son) bölümde neler yaşandı? Aldatmak dizisi 5. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Eylül ayının son haftasından bu yanan Tims&B Productions imzası ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Aldatmak dizisinin başrollerini; Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu isimleri paylaşıyor. Bir kadının hayatındaki herkes tarafından kandırılmasını ele alan Aldatma dizisi Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğinde; Yıldız Tunç'un senaristliğinde ekranlara geliyor. Her hafta hikayesinde daha çok sır perdesini aralamaya başlamış olan Aldatmak dizisinin yeni bölümleri ise, perşembe günleri saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Aldatmak Dizisi 4. (Son) Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 13 Ekim 2022 tarihinde buluşmuş olan Aldatmak dizisi, ATV ekranlarındaki yerini 4. bölümü ile aldı. Aldatmak dizisinin yayınlanan 4. son bölümünde; Oylum’un tutuklu olarak yargılanacak olması Güzide’yi harekete geçirdi. Bir hakimin delillere rağmen böyle bir karar vermesine canı sıkılan Güzide, hakim ile yüzleşti. Bu sayede tutuksuz olarak yargılanmak üzere salınan Oylum, babasının kendisi için mücadele etmediğini düşünerek, avukatlıktan azlini istedi. Bu esnada Güzide’nin kararlığından etkilenerek, Davut’u köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulmuş olan Sezai, Oylum’un yeni avukatı olurken; Güzide ise, Davut’u mahkemeye getirmesi için Oltan’dan yardım istedi. Öte yandan Kaan’ı öldürdüğünü düşünen Ozan, Oltan’ın eline büyük bir koz vermişken; Yeşim ise, yaptığı hatanın ortaya çıkmasıyla birlikte Tarık’ı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaya başladı.

Aldatmak Dizisi 5. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile hikayesini anlatmaya devam eden Aldatmak dizisi, 20 Ekim 2022 Perşembe günü 5. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Aldatmak dizisinin yayınlanan 5. yeni bölüm fragmanına göreyse; Oylum’un bir kez daha tutuklanmasına tepki gösterecek olan Güzide, kendisini nezarethanede bulacak. Sezai hem Oylum’u hem de Güzide’yi kurtaracakken; Tarık, Sezai’nin bu popülerliği karşısında ezilmeye başlayacak. Oylum’un yalanlarını yakalayacak olan Tarık, kızıyla büyük bir yüzleşmeye yaşayacakken; Kaan tehdidi ile karşı karşıya olan Ozan, çareyi Oltan’a sığınmakta bulacak. Öte yandan Aldatmak dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.