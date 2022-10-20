Camdaki Kız Dizisi 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Ekim 2022 Kanal D Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 6. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Tam üç sezondur ekranların fenomen yapımları arasındaki yerin almayı başaran Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bu hafta pek çok sırrın açığa kavuşacağı Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanına dama vuran detay ise, Feride’nin öğrendiği o gerçek oluyor! Peki, Camdaki Kız dizisi 52. (son) bölümde neler oldu? Camdaki Kız dizisi 53. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hayat hikayesinden kaleme alınan aynı isimli romandan televizyon ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, OGM Pictures imzası ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Nalan’ın travmalar ile dolu çocukluğundan; dram yüklü evliliğine kadar tüm yaşamına konu alan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranları aracığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Camdaki Kız Dizisi 52. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Kanal D ekranlarındaki yerini en son 13 Ekim 2022 Perşembe günü almış olan Camdaki Kız dizisi, seyircisinin 52. bölümü ile buluşturdu. Camdaki Kız dizisinin 52. son bölümündeyse; Nalan, odasına bırakılan tehdit mektupları karşısında harekete geçti. Mektupları kimin gönderdiğinden habersiz olan Nalan, el yazısından yola çıkarak bir ipucu bulmayı umut ederken; ipucunu bulan kişi Feride oldu. Tako’nun Nalan’ın odasından çıktığını gören Feride, tüm gerçekleri ve Tako’nun Alp ile çalıştığını öğrendi. Bu sırada bir yandan da Sedat ile evliliğini kurtarmak için son bir kez adım atmaya karar veren Nalan, Sedat’ı otel odasında bir kez daha eğlenirken ve kendisini aldatırken yakalayınca işler hiç beklenmedik bir şekilde değişti.

Camdaki Kız Dizisi 53. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Camdaki Kız dizisi, 20 Ekim 2022 Perşembe günü 53. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 53. yeni bölüm fragmanına göreyse; Feride, Alp ile yüzleşmesinin ardından Cana’nın bebeği aldırmadığını öğrenecek. Bunun üzerine Rafet’e her şeyi anlatacak olan Feride, Koroğlu Ailesi’nden hesap soracak. Nalan ise, yeni bir hayata başlayabileceği düşüncesiyle biraz olsun rahatlayacak. İlgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.