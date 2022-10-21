- 21 Eki 2022 - 12:25

Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Arka Sokaklar Yeni Sezon Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

17. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 634. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 634. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Arka Sokaklar dizisi, yeni bölüm fragmanlarıyla yeniden televizyon seyircisinin dikkatini çekmeye başladı. Bu hafta Hüsnü Çoban’ın başına gelecekler ile seyircisini şaşırtacak olan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da yayınlayacak olduğu yeni bölümü için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Arka Sokaklar dizisi 633. son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar dizisi 634. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Haftalık bazda yayınlanan ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar dizisi, 17. sezonuna başlamış bulunuyor. Yeni sezonda da Rıza Baba ve ekibinin kahramanca mücadelesini ekranlara getirmeye devam eden Arka Sokaklar dizisi, her geçen gün daha da heyecanlı hale gelen bölümlerini Erler Film imzasıyla Kanal D ekranlarından yayınlıyor. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri, her cuma saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 633. Son Bölümde Neler Oldu?

Nihayet yeni sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisi, seyircisi ile en son 14 Ekim 2022 Cuma günü 633. bölümü ile buluştu. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 633. son bölümünde; geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye yatan Mesut, ölüm kalım savaşı verirken, ekip Tunç’a dair yeni ipuçlarının peşine düştü. Ekibin bir kısmı ise, piyasaya çok tehlikeli bir uyuşturucu süren uyuşturucu baronu Kadem’in peşine düştü. Bu haberi alan Kadem, ekipten Hüsnü’nün peşine düşerken; ekip ile suç örgütü arasında heyecan dolu bir kovalamaca başladı. Öte yandan ekibin bir kısmı saldırıya uğrayan Doktor Ragıp’ın imdadına yetişmeye çalışırken; bir kısmı ise, Suriyeli Amina’yı Şahin’den korumak için harekete geçti.

Arka Sokaklar Dizisi 634. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, 21 Ekim 2022 Cuma günü 634. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 634. yeni bölüm fragmanına göreyse; Kadem ile başı belaya giren Hüsnü ve ailesi tehlikeye düşecek. Kadem’in adamları Hüsnü’nün evine doğru yola çıkacakken; Rıza Baba ve ekibi Hüsnü’yü zor durumda bırakmayacak. Hüsnü’nün tehlikeden kurtulacağı; Kadem’in ise gözaltına alacağı aksiyon dolu Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

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21 Eki 2022 - 12:25 - Dizi Fragmanları

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