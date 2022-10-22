Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisine sunduğu aile hikayesi ile tam üç sezondur TRT1 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini almayı sürdürüyor. Veysel’in mahkemesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı, bu hafta seyirciyi büyük bir sürprizin beklediğini gösteren ipuçları içeriyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 72. (son) bölümde neler oldu? Gönül Dağı dizisi 73. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Gedelli isimli bir İç Anadolu Bölgesi kasabasında yaşayan Taner ve amcaoğullarının coğrafi koşullarını değiştirebilmek adına girdiği mucitlik mücadelesini konu alıyor. Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar gibi sevilen isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış olan hikayelerinden esinlenerek ekranlara getiriliyor. Masum aşkları ve sıkı sıkıya aile bağları ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Gönül Dağı Dizisi 72. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 15 Ekim 2022 Cumartesi günü gelen Gönül Dağı dizisi, seyircisinin karşısına 72. bölümü ile çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 72. son bölümünde; Veysel’in Zeki’yi öldürdüğüne inanan Zeki’nin ailesi, Ramazan ve Taner’e saldırmaya başladı. Ramazan ve Taner her ne kadar olaylardan uzak durmaya çalışsa da Zeki’nin ailesini çıkardığı son olay, bardağı taşıran son damla oldu. Zeki’nin kardeşleri ile karşı karşıya gelen Taner ve Ramazan bir yandan olayı çözmeye çalışırken; bir yandan da Veysel’i içerden çıkarmak için delil aramayı sürdürdü. Öte yandan Ciritçi Abdullah, Divane’nin evladını bulmayı başardı.

Gönül Dağı Dizisi 73. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile hikayesini anlatmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü 73. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 73. yeni bölüm fragmanına göreyse; bir süredir beklenen mahkeme günü gelip çatacak. Veysel’in içeriden çıkıp çıkmayacağı merak ile takip edilecekken; kaportacıdan çıkan bıçak, tüm dengeleri bir kez daha değiştirecek. Taner ve Ramazan’ın bıçağı kimin bırakacağını bulmaya çalışacağı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.