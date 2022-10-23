Teşkilat Dizisi 52. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 52. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile aksiyon dolu sahnelerini seyircisinin karşısına çıkarmaya devam ediyor. Bu hafta Ömer ile Zehra’nın hikayelerinde daha da derine inecek olan Teşkilat dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, ekibin başına gelecek olan sürpriz gelişmeler ile televizyon seyircisinin gündemine şimdiden oturmayı başarıyor. Peki, Teşkilat dizisi 51. (son) bölümde neler oldu? Teşkilat dizisi 52. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Yeni sezona başlamış olan Teşkilat dizisi, yenilediği kadrosu ve aksiyon sahnelerini artırdığı nefes kesen bölümleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini bu sene üçüncü sezonuyla almaya başlamış bulunuyor. Başrollerini; Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp gibi beğenilen isimlerin paylaştığı Teşkilat dizisinde Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel bir ekibin kahramanca verdiği mücadele anlatıyor. Şimdilerde özellikle Ömer ile Zehra’nın hikayesini ekranlara getiren Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarından seyirci karşısına çıkıyor.

Teşkilat Dizisi 51. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Yeni sezona iddialı kadrosu ile merhaba demiş olan Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 16 Ekim 2022 Pazar günü 51. bölümü ile aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 51. son bölümünde; ekip, İstanbul’da yaşanan patlamaların ardından hemen harekete geçti. Yeni bir operasyona başlayan ekip, failleri bulmak için tek tek ipucu takip ederken; bir yandan da Celine’nın peşine düştü. Celine aracılığıyla David’e ulaşmayı planlayan ekip, Ömer’in içinde bulunduğu yanaşma operasyonu ile önemli bir yol aldı. Zehra’nın ekibe geri dönüşüyle dengelerin bir kez daha değiştiği ekipte, Zehra’yı bekleyen sınavlar tahmin edilenden daha zor çıktı. Öte yandan Efkar ve Korkut hedeflerine ulaşmak için harekete geçti.

Teşkilat Dizisi 52. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Teşkilat dizisi, 23 Ekim 2022 Pazar günü 52. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 52. yeni bölüm fragmanlarına göreyse; Ömer, David ile kurulan teması kullanarak, yeni bir operasyonun startını verecek. Zehra, sınavları bir bir atlatmayı başaracakken; Zehra ile Ömer arasındaki bağlantı, gün geçtikçe daha da detayları ile ortaya çıkmaya başlayacak. İlgi uyandıran Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.